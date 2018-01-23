Мирзиёев ввел двухлетний мораторий на проверки предпринимателей

Исключение составят проверки, проводимые в рамках уголовных дел и в связи с ликвидацией юридического лица

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане введен двухлетний мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эта мера предусмотрена Госпрограммой по реализации стратегии действий в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, подписанной в понедельник Шавкатом Мирзиёевым.

Исключение составят проверки, проводимые в рамках уголовных дел и в связи с ликвидацией юридического лица.

При этом проверки финансово-хозяйственной деятельности, проводимые в рамках уголовных дел, не должны превышать одного месяца. В исключительных случаях их срок может быть продлен не более чем на месяц генеральным прокурором или его заместителем.

Кроме того, с 1 апреля 2018 года будет ликвидирован Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов с передачей органам прокуратуры высвобождаемых 228 штатных единиц органов Государственной налоговой службы.

Еще один важный шаг — теперь возбуждение уголовных дел по фактам, связанным с правонарушениями при осуществлении предпринимательской деятельности, будет производиться исключительно с согласия прокурора Каракалпакстана, прокуроров областей, Ташкента и приравненных к ним прокуроров.

Мирзиёев также поручил создать специальную электронную информационную систему органов прокуратуры. В нее будут в обязательном порядке вводить сведения о нарушениях в деятельности субъектов предпринимательства, проверках и мониторинге, в том числе основания и время их проведения, данные по осуществлявшим их работникам, а также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.