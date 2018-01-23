На четыре балла: жители Ташкента ощутили землетрясение

По данным сейсмостанции "Ташкент", эпицентр землетрясения находился в 18 километрах от узбекской столицы в западном направлении

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Жители Ташкента во вторник, 23 января, в 06:25 ощутили землетрясение, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным сейсмостанции "Ташкент", эпицентр землетрясения находился в 18 километрах от столицы в западном направлении, в приграничном районе узбекско-казахской границы, в частности, в Сарыагачском районе Казахстана.

"Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=3,9, глубина Н=5 км. Сила подземных толчков в Ташкенте достигла четырех баллов. В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях не поступало", — отметили на сейсмостанции.

Отметим, что Центральная Азия является сейсмоактивной зоной, и землетрясения здесь — естественное явление. В регионе каждую неделю происходит от 5 до 15 незаметных низкомагнитудных толчков, которые население просто не чувствует.

Сейсмический потенциал Узбекистана очень низкий. Максимальная потенциальная сила землетрясения в Узбекистане не превышает 6,5 балла по шкале Рихтера.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.