В Узбекистане предоставили беспрецедентные льготы венчурным фондам

Кроме того, от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей освобождены высокотехнологичные проекты-стартапы, научно-исследовательские учреждения, инновационные центры, проектно-конструкторские бюро и организации по трансферу новых технологий в отечественное предпринимательство

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент Узбекистана освободил до 1 января 2023 года от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, за исключением единого социального платежа, создаваемые венчурные фонды, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта мера предусмотрена Госпрограммой по реализации стратегии действий в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, подписанной в понедельник Шавкатом Мирзиёевым.

Кроме того, от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей освобождены высокотехнологичные проекты-стартапы, научно-исследовательские учреждения, инновационные центры, проектно-конструкторские бюро и организации по трансферу новых технологий в отечественное предпринимательство.

Отметим, что сегодня в узбекском законодательстве практически отсутствуют нормы, регламентирующие развитие данного направления. Поэтому глава государства также поручил разработать правовые основы для создания и развития венчурных фондов и венчурного финансирования, механизмы, стимулирующие внедрение в экономику инноваций и новых технологий.

В целом документом предусматриваются развитие и либерализация экономики за счет поэтапного перехода к новой модели инновационного развития, основанной на передовых идеях, смарт-технологиях и ноу-хау.

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