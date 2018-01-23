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Судебный молоток, архивное фото

В Узбекистане осудили руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"

© Sputnik/ Андрей Старостин
Общество
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Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (17)
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34-летний Акмалжон Максутов вовлек в ряды "Хизб ут-Тахрир" несколько жителей Ферганской области

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Ферганский областной суд по уголовным делам осудил жителя Маргилана 34-летнего Акмалжона Максутова за причастность к деятельности религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир", сообщает корреспондент Sputnik.

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В процессе судебного разбирательства было установлено, что Максутов в октябре 2010 года выехал на заработки в Москву, где попал под влияние членов "Хизб ут-Тахрир".

"Обвиняемый совместно с осужденными и ныне отбывающими срок в учреждениях исполнения наказания республики Отабеком Мамажоновым, Иброхимжоном Усмоновым и другими лицами участвовал в преступной группе, деятельность которой была направлена на свержение конституционного строя Узбекистана. Руководил ячейкой гражданин России, некий Обид", — отметил корреспонденту Sputnik представитель суда.

В декабре 2010 года Максутов присягнул на верность "Хизб ут-Тахрир", став членом организации. В марте 2011 года по семейным обстоятельствам он решил возвратиться в республику. Перед выездом Обид связал его с представителем "Хизб ут-Тахрир" по Андижанской области Мухаммадамином Умаровым.

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В июне 2011 года Максутов совместно с Умаровым незаконно пересекли узбекско-кыргызскую границу и посетили в городе Карасу дом амира "Хизб ут-Тахрир" — некого Ходжи, координирующего деятельность сторонников организации в Узбекистане.

"Он назначил Максутова руководителем (масъулом) ячейки РЭО по Ферганской области и возложил на него обязанность по доставке из общака организации финансовых средств семьям осужденных членов организации в Маргилане. Кроме того, Ходжи обеспечивал преступную группу экстремистской литературой и видеоматериалами, которые он распространял среди своих сторонников", — рассказал представитель суда.

По его словам, позже Максутов и сам занялся вербовкой новых членов организации. Им были вовлечены в ряды "Хизб ут-Тахрир" несколько жителей Ферганской области. Однако, опасаясь уголовной ответственности, в августе 2011 года он выехал в РФ, где продолжил свою противоправную деятельность под руководством Обида.

По возвращении в республику летом 2017 года Максутов был задержан органами правопорядка.

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Суд приговорил Акмалжона Максутова к 8 годам лишения свободы по статьям 159 (посягательства на конституционный строй), 244-2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях), 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд) Уголовного кодекса Узбекистана.

Следует отметить, что ранее Максутов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, в сентябре 2003 года и октябре 2004 года он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

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Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (17)
Теги:
борьба с экстремизмом, Ферганский областной суд, Узбекистан



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    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

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