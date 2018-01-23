17:03 23 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Девушка на дороге

Ташкентская милиция начала публиковать фото "жриц любви"

VALERY HACHE / AFP
Общество
Получить короткую ссылку
243043

На сайте правоохранительного ведомства появились фотографии "ночных бабочек", задержанных в ходе рейда в Юнусабадском районе Ташкента

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать фотографии задержанных "жриц любви", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

СИЗО
© Sputnik/ Алексей Филиппов
В аэропорту Ташкента задержали женщину, вербовавшую проституток для РФ
На сайте ведомства появились фотографии "ночных бабочек", задержанных в ходе рейда в Юнусабадском районе Ташкента.

"Двадцатого января 2018 года оперативниками была проверена сауна "Золотая рыбка", расположенная на территории Юнусабадского района. В ходе проверки было установлено, что Камолахон Ташкенбаева 1998 года рождения, Умида Раззокова 1990 года рождения и Валиева Кумуш 1992 года рождения, находясь в данной сауне, занимались проституцией и принимали клиентов для интимных отношений", — отметили в ГУВД.

В отношении руководителя данного заведения Лутфинисы Абдурахмановой 1983 года рождения был оформлен административный протокол на основании статьи 223 (нарушение правил паспортной системы) Кодекса об административной ответственности.

Женщина в наручниках
Sputnik / Павел Лисицын
В Таиланде по подозрению в поставках секс-рабынь задержали узбекистанку
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов оформили административные протоколы в отношении Ташкенбаевой, Раззоковой и Валиевой на основании статей 190 (занятие проституцией) и 223 Кодекса об административной ответственности.

Отметим, что за проституцию в Узбекистане предусмотрен штраф от одного до трех минимальных размеров заработной платы. Если же правонарушение совершено повторно в течении одного года, то штраф составит от трех до пяти МРЗП.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакытжан Сагинтаев
    Не задерживать!

    Премьер Казахстана призвал руководителей госорганов, организаций и частных компаний не задерживать допоздна работников связи с обрушившимися морозами.

  • Коровы на ферме. Архивное фото
    Антимиграционный скот

    Президент Кыргызстана посоветовал гражданам республики покупать больше коров, чтобы не становиться трудовыми мигрантами.

  • Курган-Тюбе, архивное фото
    Что в имени твоем?

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о переименовании ряда городов, районов и селений, в том числе города Курган-Тюбе

  • Генрих Мхитарян
    "Совершенный игрок"

    Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.

  • Газовая конфорка, архивное фото
    Стратегическая утопия

    Почему Евросоюз не смог добиться цели и снизить зависимость от российского газа, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

  • Литовские военные, архивное фото
    Натовский мордобой

    Литовские военнослужащие-ополченцы устроили драку на американской военной базе Хоэнфельс в Германии в ходе учений "Союзнический дух".

  • Олимпийский парк в Пхенчхане
    Двое из ларца

    В Национальном олимпийском комитете Молдовы назвали имена двух спортсменов, завоевавших право представить республику на Олимпийских играх.

  • Nordea.
    Бойкот биткоина

    Из-за нерегулируемости и неустойчивости рынка криптовалют крупнейший банк Северных стран Nordea запретил торговать ими.

  • Горы
    Выжившие

    Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.

  • Бакытжан Сагинтаев
    Не задерживать!

    Премьер Казахстана призвал руководителей госорганов, организаций и частных компаний не задерживать допоздна работников связи с обрушившимися морозами.

  • Коровы на ферме. Архивное фото
    Антимиграционный скот

    Президент Кыргызстана посоветовал гражданам республики покупать больше коров, чтобы не становиться трудовыми мигрантами.

  • Курган-Тюбе, архивное фото
    Что в имени твоем?

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о переименовании ряда городов, районов и селений, в том числе города Курган-Тюбе

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ
Афганский Брюс Ли — Аббас Ализадэ
Турецкие военные ракетными установками обстреляли позиции сирийских курдов в Африне
Турция грозит сирийским курдам в Африне "Оливковой ветвью"
Хлопок и картошка: 25 лет сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией
25-летняя дружба Ташкента и Минска

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054