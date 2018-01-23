Ташкентская милиция начала публиковать фото "жриц любви"

На сайте правоохранительного ведомства появились фотографии "ночных бабочек", задержанных в ходе рейда в Юнусабадском районе Ташкента

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать фотографии задержанных "жриц любви", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik/ Алексей Филиппов В аэропорту Ташкента задержали женщину, вербовавшую проституток для РФ

На сайте ведомства появились фотографии "ночных бабочек", задержанных в ходе рейда в Юнусабадском районе Ташкента.

"Двадцатого января 2018 года оперативниками была проверена сауна "Золотая рыбка", расположенная на территории Юнусабадского района. В ходе проверки было установлено, что Камолахон Ташкенбаева 1998 года рождения, Умида Раззокова 1990 года рождения и Валиева Кумуш 1992 года рождения, находясь в данной сауне, занимались проституцией и принимали клиентов для интимных отношений", — отметили в ГУВД.

В отношении руководителя данного заведения Лутфинисы Абдурахмановой 1983 года рождения был оформлен административный протокол на основании статьи 223 (нарушение правил паспортной системы) Кодекса об административной ответственности.

Sputnik / Павел Лисицын В Таиланде по подозрению в поставках секс-рабынь задержали узбекистанку

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов оформили административные протоколы в отношении Ташкенбаевой, Раззоковой и Валиевой на основании статей 190 (занятие проституцией) и 223 Кодекса об административной ответственности.

Отметим, что за проституцию в Узбекистане предусмотрен штраф от одного до трех минимальных размеров заработной платы. Если же правонарушение совершено повторно в течении одного года, то штраф составит от трех до пяти МРЗП.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.