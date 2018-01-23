Ташкентская милиция начала публиковать фото "жриц любви"

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать фотографии задержанных "жриц любви", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Двадцатого января 2018 года оперативниками была проверена сауна "Золотая рыбка", расположенная на территории Юнусабадского района. В ходе проверки было установлено, что Камолахон Ташкенбаева 1998 года рождения, Умида Раззокова 1990 года рождения и Валиева Кумуш 1992 года рождения, находясь в данной сауне, занимались проституцией и принимали клиентов для интимных отношений", — отметили в ГУВД.
В отношении руководителя данного заведения Лутфинисы Абдурахмановой 1983 года рождения был оформлен административный протокол на основании статьи 223 (нарушение правил паспортной системы) Кодекса об административной ответственности.
Отметим, что за проституцию в Узбекистане предусмотрен штраф от одного до трех минимальных размеров заработной платы. Если же правонарушение совершено повторно в течении одного года, то штраф составит от трех до пяти МРЗП.
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