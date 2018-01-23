Свыше 130 узбекистанцев эвакуировали за сутки на дорогах Казахстана

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Свыше 130 граждан Узбекистана спасли из снежных заносов на дорогах Казахстана. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
В северных и центральных регионах Казахстана в начале недели установились сильные морозы. Температура воздуха опускается до минус 35-40 градусов.
По данным собеседника, в большинстве случаев пассажирами транспортных средств, оказавшихся в снежных заносах или сломавшихся в пути, являлись граждане других государств. В общей сложности спасатели оказали помощь 138 гражданам Узбекистана, 112 гражданам Таджикистана, 15 гражданам Кыргызстана, а также 26 россиянам.
Во всех случаях пассажиры сломавшихся или застрявших автобусов были эвакуированы в пункты обогрева, размещены в гостиницах или общежитиях. Пострадавших нет.
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