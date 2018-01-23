Свыше 130 узбекистанцев эвакуировали за сутки на дорогах Казахстана

Всего из снежных заносов были спасены более 300 человек

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Свыше 130 граждан Узбекистана спасли из снежных заносов на дорогах Казахстана. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

В северных и центральных регионах Казахстана в начале недели установились сильные морозы. Температура воздуха опускается до минус 35-40 градусов.

"Двадцать второго января 2018 года силами и средствами подразделений Комитета по ЧС МВД Республики Казахстан, местной полицейской службы, местных исполнительных органов, дорожных и коммунальных служб на автодорогах республики из снежных заносов эвакуированы 338 человек, из них 15 детей. В аварийно-спасательных работах в общей сложности были задействованы 29 человек и 16 единиц техники", — сообщил Иманкулов.

По данным собеседника, в большинстве случаев пассажирами транспортных средств, оказавшихся в снежных заносах или сломавшихся в пути, являлись граждане других государств. В общей сложности спасатели оказали помощь 138 гражданам Узбекистана, 112 гражданам Таджикистана, 15 гражданам Кыргызстана, а также 26 россиянам.

Во всех случаях пассажиры сломавшихся или застрявших автобусов были эвакуированы в пункты обогрева, размещены в гостиницах или общежитиях. Пострадавших нет.

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