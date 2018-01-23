Учебный центр в Узбекистане принял первых афганских студентов

Правительство Узбекистана в ноябре 2017 года подписало постановление о создании образовательного центра по обучению афганских граждан при МВССО в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Образовательный центр по обучению граждан Афганистана в Сурхандарьинской области Узбекистана принял первых студентов из соседней страны. Об этом передает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.

Центр будет осуществлять подготовку кадров по программам высшего, средне-специального профессионального образования, а также будет заниматься переподготовкой и повышением квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям.

"Сегодня центр принял первую группу из 110 студентов из Афганистана. Они пройдут двухлетнее обучение по специальности "узбекский язык и литература", — говорится в сообщении.

Обучение будет проходить на очной и заочной формах, учебные группы будут формироваться по заявкам афганской стороны. Стоимость обучения будет покрываться на паритетных условиях афганской стороной и АО "Узбекские железные дороги".

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.