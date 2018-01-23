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Строительство Кауфманского приюта

Время собирать камни: в Ташкенте восстанавливают Кауфманский приют

Sputnik
Общество
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Городские власти, как и обещали, перенесли этот памятник архитектуры и разместили неподалеку от площади Амира Тимура

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В столице продолжается сборка исторического здания Кауфманского приюта, которое из-за аварийного состояния решено было демонтировать и перенести в другое место. Несмотря на скепсис многих горожан по поводу возможности реализации такой сложной технической задачи, работы на объекте идут полным ходом, сообщают корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Стройка развернулась недалеко от площади Амира Тимура в центральной части Ташкента, где и планировалось изначально.

Строительство Кауфманского приюта
Sputnik
Строительство Кауфманского приюта

"Восстанавливаемый Кауфманский приют будет музеем. Регенерацию здания проводим очень аккуратно, чтобы придать облик оригинального сооружения столетней давности. Для этого используем Николаевские кирпичи, демонтированные со старого здания", — рассказал один из строителей.
Завершить работы планируется уже к Наврузу.

Отточенные Николаевские кирпичи со старого здания Кауфманского приюта
Sputnik
Отточенные Николаевские кирпичи со старого здания Кауфманского приюта

Кауфманский приют был возведен по проекту архитектора Гейнцельмана в 1913-1915 годах. До революции в нем размещался сиротский приют, а затем образцовая школа имени Карла Либкнехта. Здание несколько лет находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о его переносе на новое место.

Строительство Кауфманского приюта
Sputnik
Строительство Кауфманского приюта

Sputnik Узбекистан уже рассказывал о том, что изначально местные власти планировали полностью снести вековое сооружение из-за его плачевного состояния. Однако ташкентцы высказались против такого решения, призывая сохранить памятник архитектуры. В результате было принято компромиссное решение о переносе всей конструкции с использованием исходного оригинального строительного материала.

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Видео очевидца
В Ташкенте начался демонтаж Кауфманского приюта

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Теги:
Ташкент, Архитектура



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