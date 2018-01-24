Для узбекских трудовых мигрантов пустят чартерные поезда в РФ

Планируется обсуждение выполнения чартерных рейсов и увеличения количества железнодорожных составов, в том числе доли плацкартных вагонов

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует совместно с ОАО "Российские железные дороги" открыть новые направления для трудовых мигрантов, выезжающих в Россию и страны СНГ. Об этом говорится в постановлении правительства, сообщает РИА Новости.

"Предусмотрев при этом привлечение зарубежных низкобюджетных авиа- и железнодорожных компаний, в том числе рассмотрение вопроса сотрудничества с ОАО "Российские железные дороги", — говорится в тексте документа.

В ходе переговоров с перевозчиками планируется обсудить выполнение чартерных рейсов и увеличение количества железнодорожных составов, в том числе доли плацкартных вагонов.

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Постановлением создана комиссия по обеспечению безопасности граждан Узбекистана на автомобильном транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки за пределами республики.

Отметим, что после трагедии, произошедшей с пассажирским автобусом в Казахстане, правительство Узбекистана поручило национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" и АО "Узбекские железные дороги" совместно с Министерством занятости и трудовых отношений республики внести предложения об открытии новых направлений для выезжающих за пределы республики трудовых мигрантов.

Напомним, трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате 52 человека погибли, все они — граждане Узбекистана. Пятерым удалось спастись.

Власти Узбекистана назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

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