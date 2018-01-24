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"Узбекистон темир йуллари" запускает дополнительные поезда в Москву

© Flickr/ Adam Jones
Общество
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С февраля этого года поезда из Ташкента и Андижана будут отправляться в Москву дважды в неделю, из столицы республики в Волгоград — трижды

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. АО "Узбекские железные дороги" сообщило о запуске дополнительных рейсов в Россию с февраля этого года.

Начиная с февраля поезда будут курсировать два раза в неделю по маршрутам Ташкент — Москва, Ташкент — Уфа и Андижан — Москва. Пассажирский поезд Ташкент — Волгоград будет проводить три рейса в неделю, сообщается на сайте компании.

Пассажиры поезда Ташкент - Москва, прибывшего на Казанский вокзал, на платформе
© Sputnik/ Илья Питалев
Для узбекских трудовых мигрантов пустят чартерные поезда в РФ
Также на сайте указан телефон, по которому можно обратиться в случае проблем с покупкой или возвратом билетов: +99890 9577874.

После трагедии, произошедшей с пассажирским автобусом в Казахстане, правительство Узбекистана поручило национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" и АО "Узбекские железные дороги" совместно с Министерством занятости и трудовых отношений республики внести предложения об открытии новых направлений для выезжающих за пределы республики трудовых мигрантов.

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Теги:
рейс, Поезд, Узбекистон темир йуллари, Волгоград, Андижан, Москва, Ташкент, Узбекистан, Россия



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