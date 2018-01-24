13:45 24 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Производство лекарств на фармацевтической фабрике

Зарубежные фармкомпании за участие в госзакупках получат выгоду в цене

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
7710

Зарубежные производители лекарственных препаратов получат преференции по ценам, если будут участвовать в госзакупках. Речь идет о препаратах, не имеющих отечественного аналога

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Зарубежные производители лекарств получат на 20% больше за препараты, не имеющие аналогов среди отечественных, если будут участвовать в госзакупках.

Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана.

"Предоставить зарубежным предприятиям, не имеющим аналогичной отечественной продукции, ценовые преференции в размере 20 процентов от стоимости такой же продукции зарубежных производителей при участии в государственных закупках", — говорится в документе.

Напомним, в республике активно развивается фармацевтическая отрасль. Республика Корея инвестирует 25 миллионов долларов США в производство своих лекарств в Узбекистане. Данные договоренности были достигнуты во время государственного визита Шавката Мирзиёева в Сеул в конце ноября 2017 года.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
постановление, фармацевтика, фармакология, лекарства, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Окружная администрация города Якутска, архивное фото
    Места забронированы

    В Якутии таджикским мигрантам запретили работать в горнодобывающем секторе – эта мера должна высвободить более 2 тысяч мест для якутян.

  • Кабинет министров
    Вы что тут делаете?

    После реформы правительства Молдовы кабмин уточнит, что входит в компетенции премьера и его заместителей.

  • Российские флаги за оградой
    Вот это сюрприз!

    Британские разведчики с досадой обнаружили, что русскоязычное население Эстонии в большинстве своем считает Россию успешнее ЕС и не любит ETV+.

  • Граница
    Прочертить границу

    В Южной Осетии вновь взялись за обустройство границы с Грузией - с ноября между республиками уже установлен забор протяженностью более километра.

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Окружная администрация города Якутска, архивное фото
    Места забронированы

    В Якутии таджикским мигрантам запретили работать в горнодобывающем секторе – эта мера должна высвободить более 2 тысяч мест для якутян.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ
Афганский Брюс Ли — Аббас Ализадэ
Вулкан Майон на Филиппинах выбросил столб дыма и пепла
Вулкан Майон проснулся, вызвав панику на Филиппинах
Хлопок и картошка: 25 лет сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией
25-летняя дружба Ташкента и Минска

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054