Зарубежные фармкомпании за участие в госзакупках получат выгоду в цене

Зарубежные производители лекарственных препаратов получат преференции по ценам, если будут участвовать в госзакупках. Речь идет о препаратах, не имеющих отечественного аналога

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Зарубежные производители лекарств получат на 20% больше за препараты, не имеющие аналогов среди отечественных, если будут участвовать в госзакупках.

Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана.

"Предоставить зарубежным предприятиям, не имеющим аналогичной отечественной продукции, ценовые преференции в размере 20 процентов от стоимости такой же продукции зарубежных производителей при участии в государственных закупках", — говорится в документе.

Напомним, в республике активно развивается фармацевтическая отрасль. Республика Корея инвестирует 25 миллионов долларов США в производство своих лекарств в Узбекистане. Данные договоренности были достигнуты во время государственного визита Шавката Мирзиёева в Сеул в конце ноября 2017 года.

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