В Узбекистан к концу недели придут 18-градусные морозы

Температура воздуха в Узбекистане начнет постепенно опускаться, и к выходным столбик термометра покажет до минус 18 градусов мороза

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Не успели узбекистанцы в полной мере насладиться теплом, которое преподнесла природа на минувшей неделе, как нужно снова готовиться к холодам.

По прогнозу синоптиков, с 27 января в республике ожидаются морозы, местами до 18 градусов ниже нуля.

В Каракалпакстане и Хорезмской области температура воздуха 25 января ночью будет колебаться от нуля до 5 градусов мороза, днем — от 3 до 8 градусов тепла; 26 января ночью будет холоднее — 3-8 градусов ниже нуля, днем — 0-5 градусов мороза.

27 января ночью столбик термометра опустится до 10-15 градусов мороза, а 28 января — до 13-18 градусов мороза, днем в эти дни температура воздуха составит 5-10 градусов мороза.

В Бухарской и Навоийской областях 25 января температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, 26 января ночью — 2-7 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.

27 января в ночные часы будет морозно — 5-10 градусов со знаком "минус", 28 января ночью — 7-12 градусов мороза, днем температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла.

В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях 25 января ночью будет от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем — 9-14 градусов тепла; 26 января ночью — 2-7 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.

27 января ночью морозы усилятся до 5-10 градусов, 28 января ночью — до 7-12 градусов, в дневные часы температура воздуха составит порядка 2 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях температура 25-26 января ночью составит 0-5 градусов тепла, днем — 10-15 градусов тепла; 27 января ночью до трех градусов мороза, днем — 5-10 градусов тепла; 28 января ночью — 5-10 градусов мороза, днем — до трех градусов мороза.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях температура 25-26 января ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, днем — от 5 до 10 градусов тепла.

27-28 января ночью произойдет понижение до 3-8 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В горных районах республики 25 января ночью столбики термометров опустятся до 3-8 градусов мороза, днем будет тепло — до 5 градусов выше нуля.

26-28 января ожидается понижение ночью до 12-17 градусов мороза, днем — до 5-10 градусов мороза.

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