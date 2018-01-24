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В детском саду колхоза Социализм

В одном из детсадов Ташкента обнаружили некачественное мясо

© Sputnik/ Всеволод Тарасевич
Общество
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Министр дошкольного образования провела рейд по детсадам, в одном из них начало обеда сильно затянулось, а в гороховой каше было обнаружено сырое мясо

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В дошкольном образовательном учреждении №14 Мирзо-Улугбекского района Ташкента использовали некачественное мясо для приготовления пищи детям, сообщает корреспондент Sputnik.

Дети в детском саду
Пресс-служба министерства народного образования РУз
Министр дошкольного образования выявила нарушения в детских садах
Об этом стало известно после очередного рейда по столичным детским садам, проведенного министром дошкольного образования Агриппиной Шин.

По данным пресс-службы министерства, часть мяса, поставляемого в этот детсад, была некачественной, а непригодная для использования мясная продукция хранилась в холодильнике столовой.

В результате своих должностей лишились заведующая складом и шеф-повар, а исполняющая обязанности заведующей Ф.Усманбекова и медсестра Г.Хужамкулова сохранили работу, им был объявлен выговор. Также был расторгнут договор с компанией — поставщиком мяса.

Еще один проблемный случай с мясом был выявлен в ходе ознакомления с работой детского сада №206 Юнусабадского района.

"Агриппину Шин удивил тот факт, что несмотря на то, что время уже 12:20, для воспитанников детского сада все еще не был организован обед. Чтобы как-то выйти из ситуации, заведующая детским садом предложила гостям ознакомиться с учебно-воспитательным процессом в подготовительной группе", — отметили в министерстве.

Школьный класс в Ташкенте
© РЦНК
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Позже, направившись в столовую, министр обнаружила ужасающие факты. В меню вторым блюдом была предусмотрена гороховая каша с подливой. Каково же было удивление комиссии, когда она обнаружила в ней сырое мясо.

"Как выяснилось в ходе опроса, повар Э.Мамедова использовала для приготовления блюда всего 31 килограмм мяса вместо положенных 35,2. Однако неожиданный визит министра привел ее в замешательство, и она в спешке добавила в уже готовую гороховую кашу еще 4 килограмма сырого мяса. Это и явилось причиной задержки обеда в детском саду", — заметили в пресс-службе министерства.

Для устранения и недопущения подобных недостатков были уволены заведующая детсадом, повар и завскладом. В отношении медсестры детского сада было применено дисциплинарное наказание.

Обед в детском саду
Sputnik / Игорь Зарембо
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Интересно, что в двух этих дошкольных образовательных учреждениях был выявлен и ряд других нарушений. В частности, детский сад №14 Мирзо-Улугбекского района был рассчитан на 320 мест, а воспитывается здесь 551 ребенок.

Та же ситуация сложилась и в детсаду №206 Юнусабадского района. Несмотря на то что он рассчитан на 540 детей, по состоянию на 1 января 2018 года в нем числятся 740 воспитанников. При этом первый блок данного детского сада несколько лет назад почему-то был передан районным хокимиятом фонду "Махалля".

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Теги:
детские сады, министр, нарушения, Министерство дошкольного образования, Узбекистан



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