Генсек ШОС: Каримов - признанный лидер, с мнением которого считались

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В конце января узбекистанцы отметят 80-летие со дня рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов в интервью ИА "Жахон" дал оценку роли первого президента в становлении и развитии республики.

Первый президент Узбекистана, безусловно, был масштабной личностью и признанным лидером, которого уважали и с мнением которого считались, отметил Рашид Алимов.

"Широкие преобразования и глубокие реформы общественно-политического и экономического устройства, подъем и возрождение национальной культуры, заслуженный авторитет и уважение в сообществе наций, другие выдающиеся достижения за годы независимости неразрывно связаны с именем и активной деятельностью первого президента Узбекистана", — сказал Генсек ШОС.

Более того, по его словам, Ислам Каримов уделял особое внимание вопросам поддержания стабильности и обеспечения безопасности в Центральной Азии, стоял у истоков зарождения Шанхайской организации сотрудничества и внес весомый вклад в ее поступательное развитие.

Новое ускорение, которое получает Узбекистан под мудрым руководством Президента Шавката Мирзиёева, зиждется на фундаменте, заложенном в последние четверть века, заметил Алимов и пожелал братскому узбекскому народу мира и процветания.

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