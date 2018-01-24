За сутки водители в Ташкенте совершили 3,5 тысячи нарушений ПДД

В ГУВД Ташкента опубликовали статистику по количеству правонарушений и происшествий на дорогах столицы в минувший вторник

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Во вторник, 23 января, сотрудники УБДД ГУВД Ташкента выявили 3593 нарушения со стороны участников дорожного движения.

Такие данные приводит пресс-служба ведомства.

В частности, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии были задержаны 25 человек, за управление транспортным средством без соответствующих документов — 17 человек.

Проезд на запрещающий сигнал светофора совершили 45 водителей.

За пользование телефоном во время управления транспортным средством задержаны 48 человек, за нарушение правил перевозки людей — 478 человек.

Превышение скоростного режима допустили 278 человек.

За несоблюдение правил пользования ремнями безопасности задержаны 1346 человек.

Всего более 120 транспортных средств было отправлено на штрафплощадку.



Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.