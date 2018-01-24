"Узбекэнерго" создало канал в Telegram для решения проблем потребителей

Теперь население получило возможность отправлять обращения в "Узбекэнерго" через канал "Ўзбекэнерго билан мулоқот" мессенджера Telegram

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. АО "Узбекэнерго" создало специальный канал в популярном у узбекистанцев мессенджере Telegram для оперативного решения всех проблем, возникающих у потребителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"С целью своевременного рассмотрения обращений и предложений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью электроэнергетической отрасли республики, "Узбекэнерго" упростило способ общения с потребителями через приложение для обмена сообщениями", — отметили в пресс-службе компании.

Теперь население получило возможность отправлять обращения в "Узбекэнерго" через канал "Ўзбекэнерго билан мулоқот" мессенджера Telegram. Все обращения будут изучаться под непосредственным контролем председателя правления, на них будут даны обстоятельные ответы, заверили в компании.

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Основные проблемы, с которым сегодня сталкиваются потребители, — это неправильные расчеты потребления и задолженности по электроэнергии, замена счетчиков и их опломбирование, а также нестабильные поставки в регионах в зимнее время.

Сегодня "Узбекэнерго" осуществляет централизованное электроснабжение отраслей экономики и населения республики, а также отпуск тепловой энергии промышленным и коммунально-бытовым потребителям в ряде городов республики.

Планируется, что с 1 апреля в стране на 12% вырастут цены на электроэнергию. Несмотря на это, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение ее потребления.

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