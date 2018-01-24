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Искандар Абдуллаев

Глава РЭЦЦА рассказал, как в регионе борются с изменением климата

Sputnik
Общество
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Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев рассказал корреспонденту Sputnik, какая работа по борьбе с изменением климата и устранением его последствий сегодня ведется в регионе

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. На открывшейся в среду в Алматы (Казахстан) региональной конференции по вопросам изменения климата глава РЭЦЦА отметил, что изменение климата представляет для Центральной Азии серьезную угрозу. По его мнению, срочные и адресные действия по борьбе с изменением климата и устранением его последствий являются основным условием процветания и развития стран региона.

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"Резкое изменение температурных режимов, уменьшение водных ресурсов, увеличение природных катаклизмов и снижение продуктивности сельского хозяйства являются серьезными рисками для устойчивого развития нашего региона. Последствия изменения климата непропорционально воздействуют на наиболее уязвимые слои населения", — считает он.

При этом, по словам спикера, особенно чувствительны к изменению климата водные ресурсы Центральной Азии. Воздействия от климатических изменений на водообеспеченность уже отражаются в экосистемах, сельском хозяйстве, энергетике.

"При повышении температуры на 4°C в глобальном масштабе сокращение объемов обеспеченности водными ресурсами увеличит спрос на оросительную воду примерно на 30%. Площадь ледников в регионе уже сократилась на одну треть от своего объема с начала 20-го века и, согласно прогнозам, они могут потерять до 50% в своем объеме при глобальном повышении температуры на 2°C, и, возможно, до 78% при потеплении в мире на 4°C", — предостерегает эксперт.

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В связи с этим Абдуллаев отметил, что РЭЦЦА сегодня совместно с рядом своих партнеров предпринимает определенные усилия в минимизации последствий этого негативного явления. Так, например, структура в качестве региональной организации поддерживает расширение диалога и сотрудничества в интересах всех пяти центральноазиатских стран для выработки решений по борьбе с последствиями изменения климата на межгосударственном и межотраслевом уровнях.

С 2012 года, заметил он, РЭЦЦА в тесном сотрудничестве с другими партнерами по развитию в регионе продвигает политику низкоуглеродного развития путем содействия повышению энергоэффективности и внедрению возобновляемых источников энергии, а также мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата.

При этом, подчеркнул руководитель организации, РЭЦЦА является пионером в разработке и формулировании национальных программ по низкоуглеродному развитию с использованием инструмента NAMA (Nationally Approriate Mitigation Action) — национальные действия по предотвращению изменения климата в странах Центральной Азии.

"На сегодня центр реализует проекты на общую сумму свыше 30 миллионов долларов, в которых существенная часть средств идет на создание гибкости и устойчивости экосистем и сообществ к изменению климата", — сообщил Абдуллаев.

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Кроме того, с момента своего открытия РЭЦЦА продвигает долгосрочные механизмы создания и получения знаний.

"Мы четко знаем, только сообщество и страны с высоким уровнем управления и использования знаний в процессе развития могут преодолеть все вызовы, связанные с изменением климата", — уверен эксперт.

Среди достижений центра за годы работы Искандар Абдуллаев отметил создание таких инструментов и платформ для ведения переговоров, как регулярные встречи региональных организаций, встречи представителей МИД и парламентариев, ежегодные программы по лидерству в области окружающей среды и устойчивого развития, Экологический форум Центральной Азии.

Говоря о планах на 2018 год, глава РЭЦЦА проинформировал, что совместно с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Узбекистане будет создан Инновационный центр для систематического продвижения инноваций в образование и в науку. Это даст возможность применять инновационные подходы, методологии и инструменты для взаимодействия партнеров друг с другом.

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Теги:
климат, вода, Аральское море, ЦА, Центральная Азия



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