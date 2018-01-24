Детям не игрушка: токсичные мячи и куклы найдены на рынке "Урикзор"

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. На ташкентском рынке "Урикзор" обнаружены детские игрушки с содержанием формальдегида, в 10 раз превышающим установленные нормы, сообщила пресс-служба агентства "Узстандарт".
Агентство совместно с Федерацией обществ защиты прав потребителей произвело на рынке контрольную закупку пяти наименований игрушек. Были куплены погремушка, пищащий мяч, набор кукол, игровой набор солдата и светящийся полимерный ежик.
- Токсичные игрушки выявлены на рынке Ташкента
- Токсичные игрушки выявлены на рынке Ташкента
Лабораторные анализы показали, что в игрушках содержание токсичного вещества формальдегида превышено в 10 раз — 0,031 мг/м3 при норме в 0,003 мг/м3.
По данным Международного агентства по изучению рака, формальдегид является канцерогеном и может представлять особую опасность для детского организма.
"Узстандарт" рекомендует родителям быть внимательными при покупке игрушек, изучать инструкции по применению и предупреждающие знаки. Особое внимание следует обращать на целостность упаковки, наличие на ней информации на государственном языке с указанием использованных материалов, данных производителя и возраста, для которого игрушка предназначена. Сильный запах или следы краски на руках должны насторожить родителей.
В случае обнаружения некачественных игрушек потребители могут обращаться в "Узстандарт" или Федерацию обществ защиты прав потребителей.
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