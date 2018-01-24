Овцы вместо коз, или Трудности перевода Библии на узбекский

Библия полностью переведена на 570 языков мира, в конце 2016 года к ним прибавился и узбекский

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik, Тимур Селиванов. Библию переводили на узбекский язык 23 года, рассказала заместитель директора Института перевода Библии (ИПБ), глава переводческого отдела Марина Ломова корреспонденту Sputnik.

Бедный Лютер

— Как начинался перевод Библии на узбекский язык, над которым вы работали?

— Институт перевода Библии был основан в Швеции в 1973 году. Над узбекской Библией работали переводчики-эмигранты. Перевод Нового Завета и двух книг Ветхого — Бытия и Псалмов — вышел в 1992 году.

В том же году институт начал перевод всего Ветхого Завета на узбекский язык. Кроме того, мы провели ревизию своего перевода Нового Завета и сделали его заново.

Над "узбекской Библией" работали местные, республиканские редакторы и переводчики, поэтому тексты читаются легко и выполнены они на красивом узбекском языке.

Библия полностью переведена на 570 языков мира. В конце 2016 года к ним прибавился и узбекский.

— Стоит ли заново переводить Библию, если один перевод уже есть?

— Язык меняется — даже в течение одного десятилетия. Аудитория у переводов разная — кому-то нужен буквальный, кто-то хочет перевод попроще. Поэтому ограничиваться одним вариантом не стоит.

Например, в Англии существуют десятки Библий. Никто не предлагает англичанам остановиться на "Библии короля Якова" — переводе XVII века.

Кроме того, еще в середине XX века не было возможности иметь под рукой такого количества источников, переводов, комментариев, программ, как теперь. Соответственно, качество переводов растет.

Я не представляю, как бедный Мартин Лютер переводил Библию на немецкий язык в XVI веке, ничего не имея под рукой.

Двадцать лет перевода

— Кто и как переводит Библию в XXI веке?

— Сначала над одной из библейских книг работают богословский редактор и переводчик. Редактор объясняет переводчику сложные эпизоды текста, сверяет смысл перевода с оригинальными текстами на древнееврейском и древнегреческом.

Затем получившийся текст читают редактор-филолог и апробатор. Он предлагает прочесть перевод разным группам читателей. Сложные и непонятные для них места апробатор отмечает в тексте. Накопившиеся в результате вопросы помогает решить консультант-библеист.

Также переводчики правят стиль текста, читают и сравнивают разные версии перевода, готовят дополнительные материалы — карты, таблицы, сноски.

Все это вместе — очень кропотливая работа. В среднем Новый Завет переводится за семь-десять лет, Ветхий Завет — за десять-пятнадцать. Перевод всей Библии на узбекский язык занял у нас 23 года.

Одному человеку переводить Библию очень тяжело, очень долго и очень дорого. К тому же, Библия — многожанровая книга, а, как правило, переводчик не может быть талантлив во всем. Один сильнее в поэтическом переводе, другой — в повествовательном.

— Какую должность в узбекском проекте перевода Библии занимали вы?

— Я работала координатором — составляла план работ, следила за процедурой перевода, организовывала встречи участников проекта.

Наши богословские редакторы еще в начале 90-х были вынуждены уехать из Узбекистана и жили в разных странах. Два раза в год мы встречались лицом к лицу, а в остальное время работали дистанционно.

Библия для мусульман

— А зачем переводить Библию на язык преимущественно исламской страны?

— Библия — это общекультурное достояние всего человечества. Благодаря своему универсальному содержанию, она привлекала и привлекает к себе внимание не только христиан, но и просто мыслящих людей.

В Коране сказано, что Инджиль, Забур и Таурат, то есть Евангелие, Псалмы и Пятикнижие Моисеево, даны людям от Аллаха. Таким образом, большая часть Библии считается для мусульман священной.

Более того, для разъяснения текстов Корана Аллах направляет мусульман к тем, кто знает более ранние Писания (Тору и Евангелие). Другими словами, Коран предлагает изучать Библию, чтобы понять тексты Корана.

Мусульманская аудитория хорошо принимает переводы тех книг из Ветхого Завета, в которых рассказывается о жизни пророков. Многих этих рассказов в Коране нет.

Были случаи, когда среднеазиатские муллы говорили нам: "Как замечательно, что вы перевели Библию! Теперь мы знаем, о чем проповедовать!". Ведь некоторые из них не читают Коран на арабском, а на их родной язык он просто не переведен.

— Как складывается судьба вашего узбекского перевода?

— Презентация "узбекской Библии" состоялась летом 2017 года в Духовно-административном центре Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви.

Сейчас мы собираем заявки на второй тираж, первый — три тысячи экземпляров — уже в республике. Второй тираж готовится для узбеков в России и Америке.

В Узбекистане Библию можно найти в библиотеках и купить ее в ташкентском Библейском обществе Узбекистана (БОУ). У Общества есть издательские права на этот перевод.

Лечить, учить, переводить

— Расскажите, пожалуйста, об интересных случаях во время работы над узбекским переводом.

— Таких случаев было много, расскажу об одном из них. В начале четвертой главы Песни Песней волосы и зубы красивой девушки сравниваются со стадами коз и овец: "Волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними" (цитата по Синодальному переводу).

Обычно овцы ассоциируются с белым цветом, а козы — с черным. Подразумевается поэтому, что у девушки красивые черные волосы и белые зубы. Когда мы попробовали перевести этот стих на узбекский, получилось ужасно. Оказалось, что в Узбекистане больше распространены черные овцы и белые козы. В тексте появилась старуха с седыми волосами и черными зубами. Пришлось поменять этих животных местами.

Это типичный пример различия культур, пример того, что нельзя переводить буквально.

— Почему вы решили заниматься переводами Библии на незнакомые вам языки?

— Есть безусловно полезные дела — лечить, учить людей, переводить Библию… Мне вообще очень не хотелось заниматься в жизни чем-то бесполезным.

Можно ведь найти хорошую работу, которая приносит кучу денег, и задуматься в конце жизни: "Что ты сделал хорошего?". Оказывается, у тебя есть огромный дом, яхта, но при этом ты провел жизнь абсолютно бесполезно. Не дай Бог такого.

Переводы помогают развивать языки, оставлять их живыми или, в худшем случае, документировать их — в тех случаях, когда язык фактически не практикуется и умирает.

Из практики я знаю, что, если ты читаешь текст не на родном языке, то прочитанное в твое сердце не западает — тем более, если речь идет о Библии. Это чувство от нас не зависит, оно трогает нас, хотим мы этого или нет.

Благодаря этой работе я научилась любить людей, а это — самое главное в нашей жизни.

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