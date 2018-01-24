Глава Госкомтуризма: продукцию ремесленников надо продавать дороже

Глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов высказал свое мнение о торговых точках на площади Регистан

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Торговые точки, расположенные на площади Регистан, нужно полностью организовать в национальном узбекском стиле. Такое мнение высказал глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

На вопрос о том, стоит ли превращать исторические объекты в торговые точки, он ответил, что именно там узбекские мастера могут реализовывать свою продукцию.

"Но, конечно же, нужно эти магазины организовать в национальном стиле", — подчеркнул Абдухакимов.

Он пояснил, что ремесленничество развивается только тогда, когда мастера имеют возможность продать свои работы, другого выхода нет.

"Честно говоря, горько говорить об этом, но в этих магазинах также продаются китайские товары. Поэтому нужно немного эти точки привести в порядок согласно национальным традициям. Необходимо превратить их в национальные сувенирные магазины", — сказал он.

Вместе с тем глава Госкомтуризма высказал мнение, что ремесленники не должны продавать свою продукцию по низким ценам.

"Не нужно все продавать по низким ценам. Мы свою продукцию отдаем очень дешево. За рубежом мастера-вышивальщики или резчики по дереву устанавливают за свои эксклюзивные товары цены намного выше, чем у нас", — резюмировал он.



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