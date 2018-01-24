Джакбаров: глобальное потепление вдвойне отразится на зоне Приаралья

Увеличение повторяемости опасных природных явлений в Узбекистане ставит перед необходимостью развития более эффективного управления климатическими рисками, считает зампредседателя Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам нижней палаты парламента Садиржан Джакбаров

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Наблюдающееся в мире глобальное потепление еще больше усугубит положение в зоне Приаралья, которая и так страдает от засушливого климата, считает заместитель председателя Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам нижней палаты парламента Узбекистана Садиржан Джакбаров.

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Выступая в среду от имени узбекской делегации на открывшейся в Алматы Центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата, депутат отметил, что данный форум предоставил хорошую возможность всесторонне обсудить проблему глобального изменения климата, которая в свою очередь представляет комплексную проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития.

"Республика Узбекистан осуществляет национальную политику по вопросам изменения климата, исходя из соблюдения национальных интересов и международных приоритетов. В апреле 2017 года Узбекистаном подписано Парижское соглашение, принятое на 21-й конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата. Оно является своего рода "дорожной картой" для государств-членов ООН, которое позволит сократить выбросы и способствовать устойчивости к изменению климата", — подчеркнул он.

По словам Джакбарова, сегодня республика, как и другие страны региона, сталкивается с необходимостью минимизации потерь, связанных с риском опасных климатозависимых явлений. Наблюдаемое в Узбекистане увеличение повторяемости опасных природных явлений вызывает озабоченность и ставит перед необходимостью развития более эффективного управления климатическими рисками.

"Высокая скорость процессов глобального потепления создает серьезные вызовы для Приаралья, имеющего засушливый климат, чувствительные дельтовые экосистемы, страдающие от засухи, деградации земель и опустынивания. В этой зоне глобальное изменение климата проявляется гораздо жестче, чем на других территориях, и приводит к необратимым для экосистем последствиям", — сказал парламентарий.

В связи с этим, считает он, возрастает необходимость адаптации населения и экономики к уже наблюдаемым и ожидаемым в будущем климатическим рискам. Учитывая такие обстоятельства, президентом и правительством страны в последние годы принят ряд важных решений по повышению энергоэффективности во всех сферах жизни общества и внедрению возобновляемых источников энергии, заключил узбекский депутат.

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Отметим, что в форуме, который проходит в Казахстане с 24 по 25 января, принимают участие около 200 представителей правительственных и неправительственных учреждений, научного сообщества, многосторонних банков развития, работающих в области изменения климата.

Тема конференции — "На пути к устойчивой региональной адаптации", ее главной целью является поддержка регионального диалога, распространение знаний и информации в области адаптации к изменению климата и определение возможностей для дальнейших совместных действий между всеми заинтересованными сторонами и инициативами международных агентств развития.

Организатором является Региональный экологический центр Центральной Азии. Конференция проводится в рамках реализации проекта "Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря" (CAMP4ASB) при участии Международного фонда спасения Арала при поддержке Всемирного банка.