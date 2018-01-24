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Рижский Центральный рынок

Лавка с продукцией из Ташкента откроется на рынке в Риге

© Sputnik/Sergey Melkonov
Общество
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В обмен на открытие уголка Ташкента, на Алайском рынке будет представлена продукция из Риги, а также латвийские коллеги поделились опытом организации парковочных мест

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Делегация Ташкента во главе первым заместителем хокима Н.Хусанова договорились о пропаганде продукции друг друг на рынках Ташкента и Риги.

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В ходе визита проведены встречи с мэром Риги Н.Ушаковым. Стороны договорились открыть "Ташкентский уголок" на Рижском Центральном рынке, и "Рижского уголка"на Алайском рынке Ташкента. 

По итогам подписан Договор между АО "Олой дехкон бозори" и Рижским центральным рынком о создании указанных уголков, которые будут способствовать укреплению торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Латвией, передает пресс-служба Хокимията Ташкента.

Кроме этого, проведены встречи c председателем правления "Rigas Satiksme" Л.Беменсом для изучения рижского опыта в организации парковочных мест и сооружений. Главной задачей в этом направлении является повышение качество движения общественного транспорта, улучшение экологической ситуации в городе, создание удобств туристам.

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По итогам встречи была достигнута договоренность о налаживании сотрудничества по вопросам эффективной организации парковок в Ташкенте, в том числе путем осуществления консультаций, проведения семинаров и обучающих курсов.

В ходе визита проведены встречи с мэром Каунаса В.Матийошайтисом стороны обменялись опыта в развитии туристической отрасли, производство фармацевтической продукции и опытом создания свободных экономических зон, созданных в Каунасе, которые позволили за последние годы увеличить приток в город иностранных инвестиций.

Кроме этого, делегация Узбекистана посетила крупный организации по производству фармацевтической продукции ("Aconitum"), по производству солнечных панелей ("Global BOD Group" (GBG)), по производству рыбный продукции (SIA "SABIEDRIBA").

Теги:
сотрудничество, Ташкент, Рига, Латвия, Узбекистан



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