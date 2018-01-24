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Верховный суд отменил решение о выдворении журналиста Нурматова из РФ

AP Photo / Pavel Golovkin
Общество
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Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (18)
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Ранее Мосгорсуд признал легитимность решения о депортации с территории РФ Али Феруза

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Верховный суд России отменил решение о выдворении журналиста Худоберди Нурматова. Об этом говорится в постановлении суда от 22 января 2018 года.

Ранее Мосгорсуд признал легитимность решения о депортации с территории РФ Али Феруза и взыскании с журналиста "Новой газеты" штрафа в пять тысяч рублей.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам собеседника агентства, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (18)
Теги:
Худоберди Нурматов, Али Феруз, Россия



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