Верховный суд отменил решение о выдворении журналиста Нурматова из РФ

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Верховный суд России отменил решение о выдворении журналиста Худоберди Нурматова. Об этом говорится в постановлении суда от 22 января 2018 года.

Ранее Мосгорсуд признал легитимность решения о депортации с территории РФ Али Феруза и взыскании с журналиста "Новой газеты" штрафа в пять тысяч рублей.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам собеседника агентства, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).