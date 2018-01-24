МЧС Узбекистана и Беларуси проведут в конце января учения под Ташкентом

По данным МЧС, в ходе учений будут отработаны практические действия спасателей при эвакуации отдыхающих, проведении работ с применением альпинистских технологий спасания на скалах

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Совместные учения МЧС Узбекистана и Беларуси пройдут в конце января под Ташкентом, спасатели двух стран отработают взаимодействие в горных условиях, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В Узбекистан 25 января в Узбекистан прибывает группа спасателей МЧС Беларуси во главе с заместителем министра Александром Худолеевым.

"Планируется проведение на территории Ташкента и урочища Чимган совместных учений на тему: "Взаимодействие спасательных подразделений при проведении поиска и эвакуации, пострадавших в горных районах, а также при обрушении гостиницы, возникновении пожара в результате землетрясения", — говорится в сообщении.

© МЧС Узбекистана Совместные учения спасателей Узбекистана и Беларуси

По данным МЧС, в ходе учений будут отработаны практические действия спасателей при эвакуации отдыхающих, проведении работ с применением альпинистских технологий спасания на скалах. Спасатели двух стран совместно проведут тренировки по поиску и эвакуации пострадавших и погибших в лавине, на канатно-кресельной дороге, а также оказанию психологической помощи пострадавши и спасательным работам при разрушении здания и пожарах. План совместных мероприятий рассчитан до 30 января.