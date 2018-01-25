РЭЦЦА: изменение климата для ЦА — не только риски, но и возможности

Искандар Абдуллаев подчеркнул, что проблема изменения климата для ЦА — большой риск для развития региона и народов, проживающих на этой территории

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Страны региона при правильном подходе к решению проблемы изменения климата кроме рисков могут получить и значительную выгоду, считает глава Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев.

По его мнению, данная проблема может открыть перед странами региона новые возможности для сотрудничества.

"Несмотря на то что изменение климата является риском и вызовом, в то же время оно создает огромные возможности для регионального сотрудничества, для опыта лучших практик, для снижения доли (традиционной) энергетики, которая в дальнейшем может заложить условия для развития возобновляемых источников энергии в нашем регионе. То есть не только вызовы, но и возможности", — сказал Абдуллаев в интервью журналистам на полях Центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата, проходящей в Алматы.

Он подчеркнул, что проблема изменения климата для региона ЦА очень серьезная. Это большой риск для развития региона и народов, проживающих на этой территории.

REUTERS / Shamil Zhumatov Потери ЦА из-за отсутствия водного партнерства оцениваются в $4,5 млрд

"Это сокращение водных ресурсов, увеличение территорий опустынивания, снижение биоразнообразия и так далее. Эти вызовы давно известны, и наш регион является одним из самых уязвимых в мире. У нас экономика развивается очень интенсивно, и эти риски могут поставить все развитие под вопрос", — отметил руководитель организации.

Поэтому, заметил Абдуллаев, данная конференция, которая будет проводиться ежегодно, предусматривает создание платформы по решению таких проблем и взаимодействию на будущее.