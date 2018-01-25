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Мальчики катаются на велосипеде в деревне, рядом с Аральским морем

РЭЦЦА: изменение климата для ЦА — не только риски, но и возможности

REUTERS / Shamil Zhumatov
Общество
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Искандар Абдуллаев подчеркнул, что проблема изменения климата для ЦА — большой риск для развития региона и народов, проживающих на этой территории

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Страны региона при правильном подходе к решению проблемы изменения климата кроме рисков могут получить и значительную выгоду, считает глава Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев.

По его мнению, данная проблема может открыть перед странами региона новые возможности для сотрудничества.

Искандар Абдуллаев
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"Несмотря на то что изменение климата является риском и вызовом, в то же время оно создает огромные возможности для регионального сотрудничества, для опыта лучших практик, для снижения доли (традиционной) энергетики, которая в дальнейшем может заложить условия для развития возобновляемых источников энергии в нашем регионе. То есть не только вызовы, но и возможности", — сказал Абдуллаев в интервью журналистам на полях Центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата, проходящей в Алматы.

Он подчеркнул, что проблема изменения климата для региона ЦА очень серьезная. Это большой риск для развития региона и народов, проживающих на этой территории.

Аральское море
REUTERS / Shamil Zhumatov
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"Это сокращение водных ресурсов, увеличение территорий опустынивания, снижение биоразнообразия и так далее. Эти вызовы давно известны, и наш регион является одним из самых уязвимых в мире. У нас экономика развивается очень интенсивно, и эти риски могут поставить все развитие под вопрос", — отметил руководитель организации.

Поэтому, заметил Абдуллаев, данная конференция, которая будет проводиться ежегодно, предусматривает создание платформы по решению таких проблем и взаимодействию на будущее.

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Теги:
климат, Водный вопрос, Центральная Азия



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