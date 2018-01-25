ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Самарканде с 30 января запустят вторую трамвайную линию, сообщила пресс-служба Самаркандского хокимията.
"С 30 января в городе Самарканд начнет работать трамвайная линия по маршруту "Вокзал — Сиабский рынок"", — говорится в сообщении.
Уже совершен тестовый проезд по новому маршруту. В настоящее время идет подготовка привезенных трамваев к эксплуатации.
Длина маршрута "Вокзал-Сиабский рынок " — пять километров и включает в себя 18 остановок. Трамваи будут ходить каждые семь минут. Пассажиры смогут добраться из одного конца маршрута до другого за 20 минут.
В будущем планируется запустить третью трамвайную линию, длиной 23,2 км, которая соединит улицу Буюк ипак йули с городом Кимёгарлар.
Напоминаем, трамвайное движение в Самарканде запустили в апреле прошлого года после демонтажа трамвайных линий в Ташкенте.