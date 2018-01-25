Уже совершен тестовый проезд по новому маршруту. В настоящее время идет подготовка трамваев к эксплуатации.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Самарканде с 30 января запустят вторую трамвайную линию, сообщила пресс-служба Самаркандского хокимията.

"С 30 января в городе Самарканд начнет работать трамвайная линия по маршруту "Вокзал — Сиабский рынок"", — говорится в сообщении.

Уже совершен тестовый проезд по новому маршруту. В настоящее время идет подготовка привезенных трамваев к эксплуатации.

Фото стрингера В Самарканде наконец-то запустили трамвай

"Тестовая поездка состоялась, выявлены кое-какие недостатки на местах. 27 января состоится официальная церемония открытия маршрута. На мероприятии будут местные жители и официальные лица из Ташкента", — сказал представитель хокимията корреспонденту Sputnik.

Длина маршрута "Вокзал-Сиабский рынок " — пять километров и включает в себя 18 остановок. Трамваи будут ходить каждые семь минут. Пассажиры смогут добраться из одного конца маршрута до другого за 20 минут.

В будущем планируется запустить третью трамвайную линию, длиной 23,2 км, которая соединит улицу Буюк ипак йули с городом Кимёгарлар.

Напоминаем, трамвайное движение в Самарканде запустили в апреле прошлого года после демонтажа трамвайных линий в Ташкенте.