В больнице опровергли слухи о смерти младенца с иголками в теле

ТАШКЕНТ, 25 янв- Sputnik. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте опровергли слухи о смерти младенца из-за швейных иголок.
"Ребенок жив и находится в реанимации", — сообщил источник корреспонденту Sputnik.
Пока Министерство здравоохранения Узбекистана не предоставило официальных сведений о состоянии здоровья младенца.
Накануне в Ферганской области врачи обнаружили в теле мальчика 16 швейных иголок. После чего ребенка срочно прооперировали и достали 13 посторонних предметов. Анализы показали, что иглы в организме малыша находились на протяжении одного-полутора месяцев.