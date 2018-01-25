В больнице опровергли слухи о смерти младенца с иголками в теле

Ранее в сети появилась информация о том, что мальчик не смог выжить

ТАШКЕНТ, 25 янв- Sputnik. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте опровергли слухи о смерти младенца из-за швейных иголок.

"Ребенок жив и находится в реанимации", — сообщил источник корреспонденту Sputnik.

© Sputnik/ Константин Чалабов В сети появилась информация о смерти младенца из-за швейных иголок

Ранее в сети появилась информация о том, что мальчик не смог выжить. В частности, директор Института демократии и прав человека в Узбекистане Сайёра Ходжаева упомянула на странице Sputnik Узбекистан в Facebook , что малыш скончался.

Пока Министерство здравоохранения Узбекистана не предоставило официальных сведений о состоянии здоровья младенца.

Накануне в Ферганской области врачи обнаружили в теле мальчика 16 швейных иголок. После чего ребенка срочно прооперировали и достали 13 посторонних предметов. Анализы показали, что иглы в организме малыша находились на протяжении одного-полутора месяцев.