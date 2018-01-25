Ушла из жизни народная артистка РФ Людмила Сенчина

За все время своей карьеры Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Народная артистка России Людмила Сенчина умерла в Петербурге на 68-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее мужа и продюсера Владимира Андреева.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела",- сказал Андреев.

За все время своей карьеры Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет, не вошедших в другие альбомы.

Основу репертуара Людмилы Сенчиной составляли песни советских композиторов, такие как: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой).

В 2002 году она получила звание Народной артистки России, в 2003 — заслуженной артистки Украины.