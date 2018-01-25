Покупку жилья на "вторичке" для иногородних могут открыть уже в апреле

Сегодня иногородние могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 2500 минимальных размеров зарплаты с осуществлением расчетов через банковские счета

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Жители различных регионов Узбекистана смогут покупать жилье на вторичном рынке в Ташкенте и столичной области уже в конце апреля этого года, сообщает корреспондент Sputnik.

Именно к этому сроку планируется разработать и принять все необходимые документы, четко регламентирующие процесс покупки жилья иногородними.

"Министерство юстиции до 20 марта должно разработать проекты нормативных актов, которые направлены на решение этой проблемы. Сейчас лица, не имеющие постоянной прописки в Ташкенте, не могут приобрести недвижимость на вторичном рынке, а только в новостройках. После разработки проекты документов будут выставлены на всеобщее обсуждение. Я думаю максимум в апреле этот порядок будет утвержден", — рассказал корреспонденту Sputnik первый заместитель министра юстиции Нодиржон Жураев.

При этом, по его словам, сейчас министерство рассматривает несколько вариантов мер по защите от спекулянтов, которые могут воспользоваться открывшимися возможностями.

"Меры против спекуляции необходимы, так как из-за этого могут резко возрасти цены на недвижимость. Среди рассматриваемых вариантов — введение специальной пошлины при покупке жилья гражданами из других регионов Узбекистана. Для столичных жителей она будет меньше, а для иногородних значительно больше", — рассказал он.

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В частности, заметил собеседник, для жителей других регионов страны может быть установлена пошлина, аналогичная той, которая взимается при покупке жилья в новостройках.

Сегодня иногородние могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 2500 минимальных размеров зарплаты с осуществлением расчетов через банковские счета. При этом покупатели будут обязаны уплатить госпошлину за нотариальное удостоверение сделки в размере 5% от суммы договора.

Что касается иностранцев, прибывших из-за границы, то они могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 150 тысяч долларов по курсу Центрального банка на дату заключения договора. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки в данном случае составит 10% от суммы договора.