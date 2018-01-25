В Узбекистане ввели обязательное 11-летнее школьное образование

Теперь вместо девяти классов и последующего обучения в колледже, узбекистанцы будут учиться в школе 11 лет

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования".

В документе со ссылкой на проведенный анализ сообщается, что "нынешняя система среднего специального, профессионального образования не отвечает требованиям сегодняшнего дня" и нуждается в коренном реформировании.

Отсутствие системного подхода в размещении профессиональных колледжей на местах, недостаточно развитая дорожно-транспортная инфраструктура в регионах явились причинами периодических массовых пропусков занятий учащимися, говорится в документе, пишет Gazeta.uz.

Как показал анализ, обеспеченность колледжей и их учебных мастерских учебно-лабораторным оборудованием отставала от темпов развития науки, производственных технологий и техники, а уровень материально-технического оснащения профессиональных колледжей составил в среднем 56%.

Неэффективное и несвоевременное финансирование подготовки и издания учебников и учебных пособий привело к серьезному отставанию в обеспечении системы профессионального образования учебниками и учебными пособиями нового поколения, подчеркивается в документе.

"Система подготовки кадров в профессиональных колледжах, не обеспечивающая реальных потребностей отраслей экономики в регионах, квоты приема в профессиональные колледжи, устанавливаемые без учета конъюнктуры рынка труда и наличия возможностей для организации производственной практики, оказывали негативное влияние на показатели трудоустройства выпускников", — говорится далее в указе.

Учебный процесс в колледжах, недостатки применяемых учебно-нормативных документов, единые сроки обучения независимо от уровня сложности профессий, недостатки в организации производственной практики приводили к снижению уровня получаемых знаний и слабой востребованности выпускников по ряду направлений, а также необходимости дополнительного их обучения на рабочих местах после завершения учебы.

"Слабое развитие системы профессиональной подготовки различных категорий населения по принципу "Образование на протяжении жизни" оставляло значительное число взрослого населения невостребованным на рынке труда, включая молодежь и лиц с инвалидностью, нуждающихся в трудоустройстве", — отмечается в указе.

Критике также подвергается "формальное отношение в профессиональных колледжах к организации учебного процесса и духовно-нравственному воспитанию учащихся, неэффективный механизм организации их свободного времени", которые приводили к снижению посещаемости занятий и, как следствие, к увеличению числа совершаемых ими правонарушений.

Указом предусмотрено, что с 2018-2019 учебного года обязательное общее среднее образование осуществляется на базе непрерывного и бесплатного 11-летнего цикла.

С 2019-2020 учебного года прием в профессиональные колледжи будет осуществляться из числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений на добровольной основе для получения соответствующей специальности (профессии) со сроком обучения от шести месяцев до двух лет.

Важнейшими задачами системы подготовки кадров в сфере профессионального образования определены подготовка по востребованным профессиям с учетом приоритетов и перспектив развития экономики, современных технических и технологических тенденций квалифицированных специалистов среднего звена, обладающих практическими профессиональными навыками работы, в том числе с использованием современных информационных технологий.

Педагогический процесс должен быть основан на новых формах и методах, направленных на воспитание молодежи гармонично развитыми личностями. Запланировано развитие сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными образовательными учреждениями, а также привлечение зарубежных специалистов для совместной реализации инновационных проектов.

Национальные стандарты профессионального образования будут приведены в соответствие с требованиями Международной стандартной классификации образования и международных квалификационных рамок. В государственную систему непрерывного образования будет внедряться негосударственный сектор.

Указом создается Республиканская комиссия по координации дальнейшего совершенствования системы профессионального образования, а также соответствующие территориальные рабочие группы. Им предстоит изучить деятельность колледжей в плане определения потребности рынка труда в кадрах по обучаемым специальностям, соответствия их программам социально-экономического развития региона, определения потенциального отраслевого работодателя для последующего закрепления выпускников.

Запланирована передача профессиональных колледжей в отраслевое подчинение соответствующим министерствам, ведомствам, хозяйственным объединениям, коммерческим банкам и крупным предприятиям с учетом имеющихся реальных потребностей в кадрах в соответствии с целевыми параметрами программ социально-экономического развития регионов и прогноза рынка труда.

Намечено создание сети многопрофильных колледжей для обучения востребованным на рынке труда рабочим профессиям для хозяйствующих субъектов, включая предприятия малого и частного бизнеса.

Кроме того, предусмотрена оптимизация колледжей в связи с отсутствием востребованности по отдельным специальностям (профессиям). В их зданиях могут быть размещены общеобразовательные школы и учебно-производственные комплексы, а также дошкольные образовательные учреждения.