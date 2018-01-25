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В 2017 году суды в Узбекистане оправдали 262 человека

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Всего за прошлый судьи республики вынесли 806,1 тысячи судебных решений

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Суды Узбекистана в 2017 году рассмотрели 59,1 тысячи уголовных, 217,3 тысячи административных, 288,6 тысячи гражданских и 347,4 тысячи экономических дел, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Всего за этот период судьи вынесли 806,1 тысячи судебных решений.

"В отчетный период количество осужденных составило 54 687 лиц, из них в отношении 15 856 лиц применены наказания в виде лишения свободы и 38 831 лица другие виды наказаний", — говорится в сообщении.

Молоток
© pixabay
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В 2017 году судьи оправдали 262 человека, 4,3 тысячи освободили из зала суда, 18,6 тысячи условно-досрочно освободили от отбывания наказания. Еще 9,3 тысячи узбекистанцев назначенное наказание заменили на более мягкое, из обвинения 5,8 тысячи человек не исключены статьи, необоснованно вменённые органами предварительного следствия.

Чаще всего суды по гражданским делам рассматривали дела относительно договоров займа и кредита, о расторжении брака, жилищные споры, дела, связанные с договорами купли-продажи.

После рассмотрения административными судами дел, вытекающих из публично-правовых отношений, восстановлены права 4,77 тысячи лиц.

 

Теги:
Верховный суд Узбекистана, Судебная власть



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