В 2017 году суды в Узбекистане оправдали 262 человека

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Суды Узбекистана в 2017 году рассмотрели 59,1 тысячи уголовных, 217,3 тысячи административных, 288,6 тысячи гражданских и 347,4 тысячи экономических дел, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Всего за этот период судьи вынесли 806,1 тысячи судебных решений.
"В отчетный период количество осужденных составило 54 687 лиц, из них в отношении 15 856 лиц применены наказания в виде лишения свободы и 38 831 лица другие виды наказаний", — говорится в сообщении.
Чаще всего суды по гражданским делам рассматривали дела относительно договоров займа и кредита, о расторжении брака, жилищные споры, дела, связанные с договорами купли-продажи.
После рассмотрения административными судами дел, вытекающих из публично-правовых отношений, восстановлены права 4,77 тысячи лиц.