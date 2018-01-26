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Сотрудники скорой медицинской помощи

В Узбекистане экстренная медпомощь будет полностью бесплатной

Минздрав Узбекистана
Общество
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Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по ускоренному совершенствованию системы экстренной медицинской помощи"

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Узбекистане экстренная и неотложная медицинская помощь для населения должна оказываться на бесплатной основе во всех медицинских организациях, независимо от их форм собственности, говорится в постановлении, подписанном Мирзиёевым.

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© AP Photo/ Jacques Brinon
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Сегодня в республике существует ряд серьезных проблем в этой сфере. Как правило, приезжающие на вызов бригады не обеспечены необходимыми лекарствами, что вынуждает родственников больного срочно бежать в аптеки и покупать препараты за собственный счет. Также до сих пор не решена проблема с несвоевременным прибытием скорых к больным.

Новый документ запрещает медицинским организациям отказывать в предоставлении экстренной и неотложной медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Президент также поручил Минздраву до конца февраля разработать поправки в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие установление ответственности руководителей медучреждений за необоснованный отказ в предоставлении экстренной и неотложной медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Больница
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Кроме того, будет серьезно изменена и сама система. На базе станции скорой медицинской помощи Ташкента и станций региональных филиалов Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи создадут единые диспетчерские Сall-центры с круглосуточным телефонным номером экстренного вызова скорой по всей территории республики.

Мирзиёев поручил до конца февраля пересмотреть и утвердить обновленные нормативы обеспечения бригад скорой лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

При этом в документе установлена персональная ответственность руководителей Минздрава, Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента за соблюдение требований к службе скорой медицинской помощи, ее обеспечение материально-техническими средствами и горюче-смазочными материалами.

Не остался в стороне и финансовый вопрос — с 1 февраля 2018 года водители скорой будут получать доплату в размере 30% от тарифной ставки за выполнение дополнительно возложенных функций по переносу пациентов, при условии отсутствия должности санитара.

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Напомним, что сегодня система экстренной медицинской помощи в Узбекистане включает в себя Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его региональные филиалы, отделения при районных и городских медицинских объединениях, станции скорой медицинской помощи и санитарную авиацию.

Ежегодно в стационарных учреждениях данной системы оказываются медицинские услуги почти 2 миллионам пациентов, служба скорой медицинской помощи обслуживает более 7 миллионов вызовов в год.

Теги:
скорая помощь, врачи, Узбекистан



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