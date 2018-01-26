В Узбекистане экстренная медпомощь будет полностью бесплатной

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Узбекистане экстренная и неотложная медицинская помощь для населения должна оказываться на бесплатной основе во всех медицинских организациях, независимо от их форм собственности, говорится в постановлении, подписанном Мирзиёевым.
Новый документ запрещает медицинским организациям отказывать в предоставлении экстренной и неотложной медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии.
Президент также поручил Минздраву до конца февраля разработать поправки в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие установление ответственности руководителей медучреждений за необоснованный отказ в предоставлении экстренной и неотложной медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии.
Мирзиёев поручил до конца февраля пересмотреть и утвердить обновленные нормативы обеспечения бригад скорой лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.
При этом в документе установлена персональная ответственность руководителей Минздрава, Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента за соблюдение требований к службе скорой медицинской помощи, ее обеспечение материально-техническими средствами и горюче-смазочными материалами.
Не остался в стороне и финансовый вопрос — с 1 февраля 2018 года водители скорой будут получать доплату в размере 30% от тарифной ставки за выполнение дополнительно возложенных функций по переносу пациентов, при условии отсутствия должности санитара.
Ежегодно в стационарных учреждениях данной системы оказываются медицинские услуги почти 2 миллионам пациентов, служба скорой медицинской помощи обслуживает более 7 миллионов вызовов в год.