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Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус в центре по профилактике и борьбе со СПИДом

В Узбекистане трудовых мигрантов обяжут сдавать тест на ВИЧ

© Sputnik/ Саид Царнаев
Общество
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По данным Минздрава Узбекистана, на 1 октября 2015 года в стране с более чем 32-миллионным населением было зарегистрировано 32,546 тысячи ВИЧ-инфицированных

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Обязательная профилактика ВИЧ-инфекции среди групп риска, в частности, среди трудовых мигрантов, будет введена в 2018 году в Узбекистане, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева обнародовано в четверг в местных СМИ.

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"В месячный срок разработать и утвердить порядок, предусматривающий проведение совместной работы по обязательной профилактике ВИЧ-инфекции среди групп риска, особенно среди мигрантов и членов их семей", — говорится в тексте документа.

Президент распорядился создать единую информационную базу центров по борьбе со СПИДом и лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции; внедрить передвижные тестовые лаборатории на отдаленных территориях и в местах массового пребывания людей.

По данным Минздрава Узбекистана, на 1 октября 2015 года в стране с более чем 32-миллионным населением было зарегистрировано 32,546 тысячи ВИЧ-инфицированных.

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Теги:
ВИЧ, трудовые мигранты, Узбекистан



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