ВБ выделил Узбекистану $140 млн на модернизацию теплоснабжения

Новый проект направлен на внедрение современной модели централизованного теплоснабжения, которая будет впервые применена в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов на модернизацию централизованного теплоснабжения в пяти городах Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Планируется, что в результате реализации проекта свыше 240 тысяч жителей получат доступ к более эффективным и качественным услугам в области отопления и горячего водоснабжения. Проект будет финансироваться за счет кредита Международной ассоциации развития.

По банным банка, Узбекистан многие годы не уделял должного внимания развитию системы теплоснабжения. В результате, во многих городах страны ухудшилось качество отопления и горячего водоснабжения, а в некоторых из них подобные услуги и вовсе стали недоступны для жителей.

"Сегодня многие домохозяйства вынуждены прибегать к вредным для здоровья, ненадежным, небезопасным или дорогостоящим способам отопления жилья, например, таким как использование угольных печей. Детсады в некоторых регионах страны остаются неотапливаемыми в осенне-зимний период и не могут обеспечить подходящие условия для детей", — отмечается в сообщении ВБ.

Кроме того, замечают в банке, предприятия централизованного теплоснабжения, созданные в советский период, сегодня являются нежизнеспособными по ряду причин.

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"В частности, тарифы на тепловую энергию не покрывают все расходы на ее выработку, наблюдается низкая собираемость платежей за поставленные услуги населению, высокий уровень потерь тепла и горячей воды в магистральных и распределительных сетях, низкая эффективность управления на предприятиях сектора, а также недостаточные капитальные вложения в восстановление соответствующей инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Новый проект направлен на решение этих проблем путем внедрения современной модели централизованного теплоснабжения, которая будет впервые применена в Узбекистане. Благодаря этой инициативе улучшатся услуги отопления и горячего водоснабжения для жителей многоквартирных домов в Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Ташкенте (Сергелийский район), которые уже подключены или планируется подключить к системе теплоснабжения.

Пользователи общественных и административных зданий, включая детские сады, школы, больницы и госучреждения, ощутят улучшение в качестве предоставляемых услуг отопления.

Проект также предусматривает выделение средств на модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения, расширение ее потенциала, улучшение нормативно-правовой базы с целью обеспечения более эффективной и устойчивой деятельности предприятий сектора в названных городах.

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В результате реализации инициативы ожидается переход с отопления с использованием электричества, ныне широко используемого домохозяйствами, на централизованное теплоснабжение. Это поможет решить проблемы перегрузок в электросетях и, соответственно, снизить технические потери, количество аварий и отключений электроэнергии.

Кроме того, за счет модернизации сектора будет обеспечено сокращение потребления электроэнергии и природного газа, что в свою очередь приведет к снижению уровня загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов в пяти городах.

Напомним, что сегодня Всемирный банк финансирует в Узбекистане реализацию 16 проектов на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Они направленны на коренные изменения в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами, энергетике, транспорте, здравоохранении, образовании, городском развитии, водоснабженим и санитарии.