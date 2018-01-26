ВБ выделил Узбекистану $140 млн на модернизацию теплоснабжения

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов на модернизацию централизованного теплоснабжения в пяти городах Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По банным банка, Узбекистан многие годы не уделял должного внимания развитию системы теплоснабжения. В результате, во многих городах страны ухудшилось качество отопления и горячего водоснабжения, а в некоторых из них подобные услуги и вовсе стали недоступны для жителей.
"Сегодня многие домохозяйства вынуждены прибегать к вредным для здоровья, ненадежным, небезопасным или дорогостоящим способам отопления жилья, например, таким как использование угольных печей. Детсады в некоторых регионах страны остаются неотапливаемыми в осенне-зимний период и не могут обеспечить подходящие условия для детей", — отмечается в сообщении ВБ.
Кроме того, замечают в банке, предприятия централизованного теплоснабжения, созданные в советский период, сегодня являются нежизнеспособными по ряду причин.
Новый проект направлен на решение этих проблем путем внедрения современной модели централизованного теплоснабжения, которая будет впервые применена в Узбекистане. Благодаря этой инициативе улучшатся услуги отопления и горячего водоснабжения для жителей многоквартирных домов в Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Ташкенте (Сергелийский район), которые уже подключены или планируется подключить к системе теплоснабжения.
Пользователи общественных и административных зданий, включая детские сады, школы, больницы и госучреждения, ощутят улучшение в качестве предоставляемых услуг отопления.
Проект также предусматривает выделение средств на модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения, расширение ее потенциала, улучшение нормативно-правовой базы с целью обеспечения более эффективной и устойчивой деятельности предприятий сектора в названных городах.
Кроме того, за счет модернизации сектора будет обеспечено сокращение потребления электроэнергии и природного газа, что в свою очередь приведет к снижению уровня загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов в пяти городах.
Напомним, что сегодня Всемирный банк финансирует в Узбекистане реализацию 16 проектов на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Они направленны на коренные изменения в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами, энергетике, транспорте, здравоохранении, образовании, городском развитии, водоснабженим и санитарии.