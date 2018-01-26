12:55 26 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-1°C
Прямой эфир
Поиск
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Uzcard: по утрам возможны проблемы с проведением платежей

© Sputnik/ Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0

Компания принесла извинения за временные неудобства

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Uzcard предупредила узбекистанцев о возможных сбоях в проведении платежей в связи с техническими и профилактическими работами на сети АК "Узбектелеком" до 27 января.

Банковская карта
JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы
Проблемы у пользователей платежной системы могут возникать с трех до пяти часов утра.

"Возможны временные отсутствия соединений POS и E-POS терминалов с Единым процессинговым центром. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, накануне Uzcard убрала все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы. Теперь ограничения по снятию наличных могут устанавливать только сами банки.

Теги:
Uzcard, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения на полигоне Алагяз
    Горы по плечо

    Российские военнослужащие базы ЮВО в Армении на занятиях по "экстремальному" вождению бронетехники успешно преодолели все горные препятствия.

  • Флаги США и Евросоюза, архивное фото
    Упрямая Латвия

    Европейцы признали антироссийские санкции США негодным инструментом, который не работает, но Латвия продолжает упрямиться.

  • Здание компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Тема для разговора

    "Лаборатория Касперского" продолжит диалог с властями Литвы после того, как они запретили госструктурам использовать продукцию компании.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
Владимир Высоцкий: "Если не любил — значит, и не жил"
Дорогу в США засыпало деньгами
Денежный дождь: в США трассу засыпало банкнотами после ДТП
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054