Uzcard: по утрам возможны проблемы с проведением платежей

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Uzcard предупредила узбекистанцев о возможных сбоях в проведении платежей в связи с техническими и профилактическими работами на сети АК "Узбектелеком" до 27 января.
"Возможны временные отсутствия соединений POS и E-POS терминалов с Единым процессинговым центром. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Напомним, накануне Uzcard убрала все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы. Теперь ограничения по снятию наличных могут устанавливать только сами банки.