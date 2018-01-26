Uzcard: по утрам возможны проблемы с проведением платежей

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Uzcard предупредила узбекистанцев о возможных сбоях в проведении платежей в связи с техническими и профилактическими работами на сети АК "Узбектелеком" до 27 января.

JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы

Проблемы у пользователей платежной системы могут возникать с трех до пяти часов утра.

"Возможны временные отсутствия соединений POS и E-POS терминалов с Единым процессинговым центром. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, накануне Uzcard убрала все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы. Теперь ограничения по снятию наличных могут устанавливать только сами банки.