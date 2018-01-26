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Малыши занимаются в игровой комнате

Хокимияты обвинили в нарушениях при выдаче объектов под детсады

© Sputnik/ Михаил Мордасов
Общество
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Представителям частного сектора часто передают функционирующие детские сады по "нулевой" стоимости, что не соответствует действующим распоряжениям, заявили в Министерстве дошкольного образования

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Министерство дошкольного образования обвинило ряд местных хокимиятов в неверной трактовке поручений при выдаче предпринимателям объектов под создание частных детсадов, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным министерства, сегодня многие предприниматели, желающие открыть негосударственные дошкольные образовательные учреждения, обращаются в местные хокимияты, которые начали работу по регистрации свободных мест и зданий в городах и районах.

Дети в детском саду
Пресс-служба министерства народного образования РУз
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"Анализ показал, что в ходе реализации задач на местах допускаются очковтирательство, случаи неверной трактовки поручений. Имеют место случаи, когда для расширения сети негосударственных дошкольных образовательных учреждений и организации новых форм детсадов на основе государственно-частного партнерства планируется приватизация и передача предпринимателям полноценно действующих дошкольных образовательных учреждений", — отметили в министерстве.

Должностные лица на местах, заявили в министерстве, должны уяснить для себя, что передача представителям частного сектора функционирующих детских садов по "нулевой" стоимости, в которых условия созданы на требуемом уровне и количество воспитанников соответствует установленным нормам, приводит к прерыванию воспитательного и образовательного процесса среди детей и вызывает финансовые проблемы.

"Следует еще раз напомнить, что приватизации или передаче предпринимателям на основе государственно-частного партнерства подлежат только бездействующие дошкольные образовательные учреждения, материально-техническая база которых не соответствует установленным требованиям, и только после официального согласования", — подчеркнули в Министерстве дошкольного образования.

Представители министерства также обратились к общественности с просьбой сообщать о фактах неправомерной передачи детсадов предпринимателям.

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Теги:
Министерство дошкольного образования, Дошкольное образование, Дети, Приватизация



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