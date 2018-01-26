Сотрудники таможни и МЧС провели разъяснительные беседы среди граждан

Гражданам рассказали, куда общаться за помощью при возникновении проблем во время пересечения границы

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В погранично-таможенных комплексах "Гишт куприк", "Навоий", "Нажимов" и "Яллама" Ташкентской области сотрудники МЧС и ГТК провели разъяснительные работы среди граждан, пересекающих границу.

В беседах речь шла о соблюдении мер личной безопасности, а также о возможности обращения за помощью в случае необходимости по телефону горячей линии МЧС (+998 71) 147-10-50, сообщается на странице МЧС в Facebook.

Во время проведения мероприятий сотрудники МЧС раздали более 2,5 тысячи визиток. Аналогичные мероприятия начали проводиться в других областях республики.