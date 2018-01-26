Количество интернет-пользователей в Узбекистане достигло 20 миллионов

Скорость доступа к интернету стремительно росла в последние два года, но все равно отстает от других стран СНГ

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Скорость доступа к интернету к январю 2018 года выросла в Узбекистане до 104 Мбит в секунду, следует из данных Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Как видно из приведенного графика, скорость доступа к интернету стремительно росла в последние два года, начиная с 26,4 Мбит/с в 2016 году до 65,7 Мбит/с в январе 2017 года.

Общее количество интернет-пользователей в 2017 году увеличилось более чем на треть и достигло отметки в 20 миллионов абонентов.

Стоимость доступа к внешнему каналу интернета для провайдеров к 2018 году понизилась более чем вдвое и составила 30,2 доллара США против 76,6 доллара в начале 2017 года.

Общая протяженность волоконно-оптических линий связи к 2018 году составила 22,35 тыс. километров.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил к 2020 году увеличить скорость интернета в стране как минимум в четыре раза, доведя ее до уровня остальных стран СНГ.

Прироста скорости и повышения стабильности интернет-соединения планируется достичь за счет подключения дополнительных внешних каналов, в частности, со стороны Туркменистана, Кыргызстана и Китая.