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Семьи жертв сгоревших в автобусе в Казахстане

Пресс-секретарь хокима Ферганы: Ганиев не хотел оскорбить узбекистанцев

© Facebook / Хушнудбек Худайбердыев
Общество
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (43)
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Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что Ганиев в ходе совещания использовал оскорбительные слова в адрес жителей Ташлакского района, где проживали 16 жертв недавней трагедии в Казахстане

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Пресс-секретарь хокима Ферганской области Абдулазиз Абдасов сообщил, что Шухрат Ганиев не оскорблял жителей Ташлакского района.

"Могу сказать конкретно: хоким Ферганской области Шухрат Ганиев был очень огорчен произошедшим трагическим событием в Актюбинске. Всех жертв страшного ДТП он воспринимал как своих собственных детей и чувствовал себя виновником произошедшего", — написал Абдасов в своем заявлении.

В то же время пресс-секретарь попытался оправдать слова хокима, указав на то, что жители района не отличаются ответственностью.

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"Мужчины занимаются многоженством, бросают матерей и не платят алименты, оставляя детей сиротами при живых отцах! Кто скажет про них что-то хорошее?", — пишет Абдасов.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что Ганиев в ходе совещания использовал оскорбительные слова в адрес жителей Ташлакского района, где проживали 16 жертв недавней трагедии в Казахстане. СМИ обнародовали аудиозапись, где мужчина, называемый главой областной администрации, заявляет, что жители Ташлакского района опозорили Ферганскую область на весь Узбекистан, и поручает своему помощнику вычеркнуть из списка паломников имена тех, кто намеревался совершить хадж.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (43)
Теги:
Узбекистан



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