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Сквер в центре Москвы назовут в честь Ислама Каримова

Зампред московской комиссии против установки памятника Каримову

© Sputnik/ Стрингер
Общество
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Тема:
Мероприятия в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове (44)
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Управа района Якиманка проведет среди местных жителей голосование на тему установки памятника первому президенту РУ Исламу Каримову в сквере, на данное мероприятие выделено 500 тысяч рублей

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Совет депутатов московского округа Якиманка планирует провести местный референдум по вопросам установки и переноса памятников. 

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Депутаты муниципального округа Якиманка назначили на 18 марта — день президентских выборов — местный референдум. Депутаты намерены опросить граждан по ряду вопросов: жителям, в частности, предстоит решить вопросы о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк "Музеон" и установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в одноименном сквере.

Зампредседателя московской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов отрицательно отнесся к идеям об установке в столице памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк "Музеон".

"Относительно памятника Каримову — это сомнительная инициатива. Почему он должен в Москве стоять? Не знаю. Кто его знает кроме самих зачинателей?", — сказал Лавренов.

Также он отрицательно отнесся к инициативе переноса памятника Ленину с Калужской площади.

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"Единственный, с моей точки зрения, шанс получить законное проведение референдума — совмещение его с президентскими выборами, потому что по закону "О референдуме города Москвы" референдум признается состоявшимся только в том случае, если явка превысит 50% от количества избирателей. Так как на президентских выборах явка наиболее высокая из всех возможных выборов в стране, мы решили совместить референдум с президентскими выборами", — сообщил РИА Новости глава округа Андрей Морев.

Он добавил, что еще в декабре прошлого года в бюджет муниципального округа для проведения голосования было заложено 500 тысяч рублей.

Тема:
Мероприятия в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове (44)
Теги:
памятник Исламу Каримову, сквер, памятник, Ислам Каримов, Россия



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