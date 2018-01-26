Зампред московской комиссии против установки памятника Каримову

Депутаты муниципального округа Якиманка назначили на 18 марта — день президентских выборов — местный референдум. Депутаты намерены опросить граждан по ряду вопросов: жителям, в частности, предстоит решить вопросы о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк "Музеон" и установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в одноименном сквере.
Зампредседателя московской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов отрицательно отнесся к идеям об установке в столице памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк "Музеон".
"Относительно памятника Каримову — это сомнительная инициатива. Почему он должен в Москве стоять? Не знаю. Кто его знает кроме самих зачинателей?", — сказал Лавренов.
Также он отрицательно отнесся к инициативе переноса памятника Ленину с Калужской площади.
"Единственный, с моей точки зрения, шанс получить законное проведение референдума — совмещение его с президентскими выборами, потому что по закону "О референдуме города Москвы" референдум признается состоявшимся только в том случае, если явка превысит 50% от количества избирателей. Так как на президентских выборах явка наиболее высокая из всех возможных выборов в стране, мы решили совместить референдум с президентскими выборами", — сообщил РИА Новости глава округа Андрей Морев.
Он добавил, что еще в декабре прошлого года в бюджет муниципального округа для проведения голосования было заложено 500 тысяч рублей.