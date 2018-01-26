ГУВД закупит свыше 2 тысяч камер для гаишников и сотрудников ППС

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента планирует закупить свыше двух тысяч камер, которыми снабдит своих сотрудников, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам замначальника ГУВД Дониёра Ташходжаева, сейчас идет выбор поставщика камер, рассматривается несколько вариантов.

"На первом этапе планировалось закупить 1,5-2 тысячи камер, рассматривались производители из Китая и Южной Кореи. Однако недавно свои предложения представил и отечественный поставщик. Теперь наши специалисты тщательно изучают предложенные возможности, выбор пока не сделан. Однако отечественные камеры обойдутся дешевле, а значит, мы сможем закупить большее число и оснастить весь личный состав наружной службы", — отметил он.

Ранее о проекте по оснащению всех сотрудников дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб органов внутренних дел видеокамерами рассказал Шавкат Мирзиёев, выступая в конце прошлого года перед парламентариями.

Мобильные камеры будут фиксировать ход выполнения сотрудниками милиции своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления.

Практика оснащения сотрудников дорожной полиции видеорегистраторами хорошо зарекомендовала себя в Европе. Например, в Великобритании число жалоб на инспекторов после введения мобильных регистраторов только за год после их установки сократилось на 93%. Пилотные проекты по оснащению сотрудников портативными видеорегистраторами реализуются в России, Беларуси и ряде других стран СНГ.

Система автоматически начинает запись при заступлении инспектора на дежурство и отключает регистратор по окончании смены. Полученные записи сохраняются на электронном носителе.