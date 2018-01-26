21:45 26 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-2°C
Прямой эфир
Поиск
Светофор

ГУВД закупит свыше 2 тысяч камер для гаишников и сотрудников ППС

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
101 0 0

Сейчас идет выбор поставщика камер, рассматривается несколько вариантов

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента планирует закупить свыше двух тысяч камер, которыми снабдит своих сотрудников, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам замначальника ГУВД Дониёра Ташходжаева, сейчас идет выбор поставщика камер, рассматривается несколько вариантов.

"На первом этапе планировалось закупить 1,5-2 тысячи камер, рассматривались производители из Китая и Южной Кореи. Однако недавно свои предложения представил и отечественный поставщик. Теперь наши специалисты тщательно изучают предложенные возможности, выбор пока не сделан. Однако отечественные камеры обойдутся дешевле, а значит, мы сможем закупить большее число и оснастить весь личный состав наружной службы", — отметил он.

Ранее о проекте по оснащению всех сотрудников дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб органов внутренних дел видеокамерами рассказал Шавкат Мирзиёев, выступая в конце прошлого года перед парламентариями.

Камера видеонаблюдения
© Pixabay
Всевидящее око: камеры в Ташкенте повысили раскрываемость преступлений
Мобильные камеры будут фиксировать ход выполнения сотрудниками милиции своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления.

Практика оснащения сотрудников дорожной полиции видеорегистраторами хорошо зарекомендовала себя в Европе. Например, в Великобритании число жалоб на инспекторов после введения мобильных регистраторов только за год после их установки сократилось на 93%. Пилотные проекты по оснащению сотрудников портативными видеорегистраторами реализуются в России, Беларуси и ряде других стран СНГ.

Система автоматически начинает запись при заступлении инспектора на дежурство и отключает регистратор по окончании смены. Полученные записи сохраняются на электронном носителе.

По теме

Ташкентская милиция поймала невидимый для камер автомобиль
ГУВД Ташкента опровергло слухи о фиксации камерами нового вида нарушений
В Намангане заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД
Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, Дорожное движение



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

  • Московский Кремль
    Давайте жить дружно!

    Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.

  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

  • Румыния, архивное фото
    Мечты о прошлом

    В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?

  • Богдан Безпалько
    И слышать не хотим!

    Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мужчина едет на коляске, запряженной ездовыми собаками, по побережью острова Кунашир
Кунашир: остров четырех вулканов
Водителей сгоревшего автобуса привезли в суд в Актобе
Водители сгоревшего в Казахстане автобуса просят отпустить их под залог
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054