Президент выразил соболезнования главе Кореи из-за пожара в больнице

В результате инцидента, по меньшей мере, 37 человека погибли и не менее 143 человек пострадали

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе Республики Корея Мун Чже Ину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в больнице города Мирян.

Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Отметим, что по меньшей мере 37 человека погибли и не менее 143 человек пострадали в результате страшного пожара, возникшего в больнице города Мирян.

Трагедия разыгралась на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо накануне утром и на его тушение ушло около двух часов.

Медики не исключают, что число погибших может увеличиться, так как несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Президент Южной Кореи провел экстренное совещание. Версия поджога пока исключена.