Спаслись из холодного плена: 40 узбекистанцев вернулись на родину

© Sputnik/ Александр Кряжев Узбекистанцев спасли от новой трагедии в Казахстане Сорок граждан Узбекистана — пассажиров замерзшего в Казахстане автобуса — смогли самостоятельно добраться на родину, сообщает МЧС республики.

В пресс-службе ведомства указывают, что узбекистанцам было предложено бесплатно добраться до Ташкента на поезде "Узбекских железных дорог".

"К сожалению, только пять пассажиров, которых сотрудники КЧС МВД Казахстана отвезли на вокзал города Астаны, благоразумно вернулись в Ташкент поездом", — говорится в сообщении.

Несмотря на предупреждение о плохой погоде и морозе, пассажиры без разрешения выехали в дорогу на автобусе. 25 января в 22.00 граждане Узбекистана на автобусе Setra через пограничные пункты пропуска, расположенные в Ташкентской области, пересекли границу Республики Узбекистан, добавили в МЧС.

По данным МЧС, 21 января на номер "горячей линии" поступило сообщение о том, что на трассе Астана-Боровой в 54 километрах от столицы Казахстана из-за замерзания дизельного топлива остановился автобус Setra, следовавший по маршруту Петропавловск-Ташкент. В автобусе находилось 45 граждан Узбекистана.

В результате принятых совместных мер МЧС Узбекистана и КЧС МВД Казахстана все пассажиры были эвакуированы в близлежащий населенный пункт, им были предоставлены теплые места, горячее питание и оказана медицинская помощь.

Напомним, ранее пресс-служба комитета по ЧС МВД республики сообщала, что 26 января более 170 иностранцев, в том числе 168 граждан Узбекистана, эвакуированы с дорог Акмолинской области Казахстана, где из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, на прошлой неделе автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По официальным данным ведомств двух стран, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись.

Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса, среди них — его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.