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Пожарный закрепляет рукав шланга

Власти призывают узбекистанцев к осторожности из-за резкого похолодания

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Общество
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Управление пожарной безопасности ГУВД Ташкента призывает население соблюдать правила пожарной безопасности на фоне резкого похолодания в республике

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В ведомстве напоминают, что резкое похолодание является причиной увеличения потребности использования газового и электрического отопительного оборудования. При этом эксплуатация неисправных, нестандартных самодельных газовых и электрических отопительных приборов может привести к нежелательным происшествиям.

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В целях недопущения и предупреждения пожаров при эксплуатации газовых и электрических отопительных приборов необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:

— не пользуйтесь неисправными, самодельными и нестандартными газовыми, электрическими и другими отопительными приборами;

— не храните сгораемые вещи и легко воспламеняемые жидкости вблизи отопительных печей и обогревательных приборов;

— используйте обогревательные приборы в условиях, соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей;

— запрещается подсоединение к газовым приборам и оборудованию нестандартных резиновых шлангов;

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— при обнаружении запаха и утечки газа не пользуйтесь электрическим оборудованием, приборами и открытым пламенем. Следует проветрить помещение и сообщить об этом в газо-аварийную службу;

— с привлечением печников регулярно проверяйте исправность отопительных печей и их дымоходов.

Соблюдая эти нехитрые требования, граждане защитят себя и своих близких от пожара и его последствий.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в эти выходные температура воздуха в Узбекистане опустится до минус 18 градусов мороза.

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Теги:
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