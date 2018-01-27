Власти призывают узбекистанцев к осторожности из-за резкого похолодания

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В ведомстве напоминают, что резкое похолодание является причиной увеличения потребности использования газового и электрического отопительного оборудования. При этом эксплуатация неисправных, нестандартных самодельных газовых и электрических отопительных приборов может привести к нежелательным происшествиям.
— не пользуйтесь неисправными, самодельными и нестандартными газовыми, электрическими и другими отопительными приборами;
— не храните сгораемые вещи и легко воспламеняемые жидкости вблизи отопительных печей и обогревательных приборов;
— используйте обогревательные приборы в условиях, соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей;
— запрещается подсоединение к газовым приборам и оборудованию нестандартных резиновых шлангов;
— с привлечением печников регулярно проверяйте исправность отопительных печей и их дымоходов.
Соблюдая эти нехитрые требования, граждане защитят себя и своих близких от пожара и его последствий.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в эти выходные температура воздуха в Узбекистане опустится до минус 18 градусов мороза.