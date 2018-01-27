Власти призывают узбекистанцев к осторожности из-за резкого похолодания

Управление пожарной безопасности ГУВД Ташкента призывает население соблюдать правила пожарной безопасности на фоне резкого похолодания в республике

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В ведомстве напоминают, что резкое похолодание является причиной увеличения потребности использования газового и электрического отопительного оборудования. При этом эксплуатация неисправных, нестандартных самодельных газовых и электрических отопительных приборов может привести к нежелательным происшествиям.

© Sputnik/ Игорь Катаев В Узбекистан к концу недели придут 18-градусные морозы

В целях недопущения и предупреждения пожаров при эксплуатации газовых и электрических отопительных приборов необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:

— не пользуйтесь неисправными, самодельными и нестандартными газовыми, электрическими и другими отопительными приборами;

— не храните сгораемые вещи и легко воспламеняемые жидкости вблизи отопительных печей и обогревательных приборов;

— используйте обогревательные приборы в условиях, соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей;

— запрещается подсоединение к газовым приборам и оборудованию нестандартных резиновых шлангов;

© Sputnik/ Константин Чалабов При пожаре в Ташкенте пострадал пенсионер

— при обнаружении запаха и утечки газа не пользуйтесь электрическим оборудованием, приборами и открытым пламенем. Следует проветрить помещение и сообщить об этом в газо-аварийную службу;

— с привлечением печников регулярно проверяйте исправность отопительных печей и их дымоходов.

Соблюдая эти нехитрые требования, граждане защитят себя и своих близких от пожара и его последствий.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в эти выходные температура воздуха в Узбекистане опустится до минус 18 градусов мороза.