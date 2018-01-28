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Пара на отдыхе, архивное фото

Заразное ожирение, или Как не "подцепить" лишние килограммы

© Sputnik/ Владимир Вяткин
Общество
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Ученые изучили данные более тысячи подростков и более 1300 взрослых людей

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В некоторых случаях ожирение может обладать признаками инфекционного заболевания. К такому выводу пришли ученые из Южно-Калифорнийского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Science Alert.

Специалисты полагают, что у людей, которые много общаются с теми, кто страдает от лишнего веса, с большей вероятностью увеличится масса тела.

Ученые изучили информацию о семьях, проживающих на военных базах. За основу были взяты статистические данные проекта M-TEENS. Всего в выборку попали 1111 подростков и более 1300 взрослых.

Овощи в супермаркете
© Fotolia/ Korta
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В результате склонность к ожирению демонстрировали дети из тех семей, в которых от этого недуга страдало старшее поколение.

Подобная тенденция наблюдалась и на более высоком уровне: значительное количество жалоб на лишний вес от родственников военнослужащих фиксировалось на тех объектах, где эта болезнь была распространена среди персонала.

На повышение индекса массы тела влияет также курение и наследственная склонность к ожирению.

При этом исследователи предложили и более простое объяснение высокой доли страдающих от ожирения в семьях военнослужащих — легкий доступ к фастфуду и отсутствие физической нагрузки.

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