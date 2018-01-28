На работу налогового комитета можно пожаловаться по телефону доверия

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Телефон доверия для граждан, имеющих претензии к работе в сфере налогообложения, запущен в республике
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Государственный налоговый комитет запустил единый короткий номер 1198 для получения от граждан жалоб, обращений и предложений в сфере налогообложения.
Номер доступен для жителей всех областей республики, сообщает пресс-служба ведомства.
Отметим, ранее налогоплательщики имели возможность обратиться к Государственному налоговому комитету по номеру 244-98-98 и по телефонам доверия, созданным в региональных налоговых органах.
Теперь в ГНК можно обратиться и по короткому номеру — 1198.