На работу налогового комитета можно пожаловаться по телефону доверия

Телефон доверия для граждан, имеющих претензии к работе в сфере налогообложения, запущен в республике

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Государственный налоговый комитет запустил единый короткий номер 1198 для получения от граждан жалоб, обращений и предложений в сфере налогообложения.

Номер доступен для жителей всех областей республики, сообщает пресс-служба ведомства.

© Flickr/ Chris Price Пожаловаться на задержку пенсий можно на горячую линию

Отметим, ранее налогоплательщики имели возможность обратиться к Государственному налоговому комитету по номеру 244-98-98 и по телефонам доверия, созданным в региональных налоговых органах.

Теперь в ГНК можно обратиться и по короткому номеру — 1198.