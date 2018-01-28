В ГУВД озвучили наиболее частые нарушения на дорогах Ташкента

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В ГУВД Ташкента опубликовали статистику по количеству правонарушений и происшествий на дорогах столицы в минувшую субботу.
В субботу, 27 января, сотрудники УБДД ГУВД Ташкента выявили 3340 нарушений со стороны участников дорожного движения.
В частности, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии были задержаны 22 человека, за управление транспортным средством без соответствующих документов — 58 человек.
Проезд на запрещающий сигнал светофора совершил 71 водитель.
За пользование телефоном во время управления транспортным средством задержаны 50 человек, за нарушение правил перевозки людей — 413 человек.
За несоблюдение правил пользования ремнями безопасности задержаны 1443 человек.
Всего 143 транспортных средств были отправлены на штрафплощадку.
Напомним, в декабре прошлого года Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать на своем официальном сайте фотографии водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Таким образом власти намерены бороться с нарушителями ПДД.