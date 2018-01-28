В ГУВД озвучили наиболее частые нарушения на дорогах Ташкента

Среди водителей встречаются те, кто, невзирая на риск получить травму при аварии или просто расстаться с деньгами, не пользуются ремнем безопасности и разговаривают по мобильному телефону в процессе езды

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В ГУВД Ташкента опубликовали статистику по количеству правонарушений и происшествий на дорогах столицы в минувшую субботу.

В субботу, 27 января, сотрудники УБДД ГУВД Ташкента выявили 3340 нарушений со стороны участников дорожного движения.

В частности, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии были задержаны 22 человека, за управление транспортным средством без соответствующих документов — 58 человек.

Проезд на запрещающий сигнал светофора совершил 71 водитель.

За пользование телефоном во время управления транспортным средством задержаны 50 человек, за нарушение правил перевозки людей — 413 человек.

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Превышение скоростного режима допустили 232 человека.

За несоблюдение правил пользования ремнями безопасности задержаны 1443 человек.

Всего 143 транспортных средств были отправлены на штрафплощадку.

Напомним, в декабре прошлого года Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать на своем официальном сайте фотографии водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Таким образом власти намерены бороться с нарушителями ПДД.