Мирзиёев подарил машину заведующей детсадом в Шахрисабзе

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Находясь с инспекционной поездкой по Кашкадарьинской области, Шавкат Мирзиёев посетил детский сад "Вундеркинд".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В дошкольном учреждении дети углубленно изучают английский язык и компьютерную грамотность.
Президент высоко оценил созданные в учреждении условия. Поручил построить в Шахрисабзе еще 25 негосударственных дошкольных учреждений по примеру данного детского сада.
По словам президента, главная цель строительства подобных учреждений — подготовить детей к школе.
Здесь же состоялась презентация программы по строительству в Кашкадарье детских садов со стороны государства и на основе государственно-частного партнерства.