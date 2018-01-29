Мирзиёев подарил машину заведующей детсадом в Шахрисабзе

Президент поручил построить в Шахрисабзе еще 25 негосударственных дошкольных учреждений по примеру детского сада "Вундеркинд"

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Находясь с инспекционной поездкой по Кашкадарьинской области, Шавкат Мирзиёев посетил детский сад "Вундеркинд".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В дошкольном учреждении дети углубленно изучают английский язык и компьютерную грамотность.

Президент высоко оценил созданные в учреждении условия. Поручил построить в Шахрисабзе еще 25 негосударственных дошкольных учреждений по примеру данного детского сада.

Мирзиёев распорядился также подарить заведующей детским садом Шахнозе Холмахматовой автомобиль отечественного производства.

По словам президента, главная цель строительства подобных учреждений — подготовить детей к школе.

Здесь же состоялась презентация программы по строительству в Кашкадарье детских садов со стороны государства и на основе государственно-частного партнерства.