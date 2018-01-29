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Шавкат Мирзиёев побывал в частном дошкольном образовательном учреждении в Шахрисабзе

Мирзиёев подарил машину заведующей детсадом в Шахрисабзе

Пресс-служба президента РУз
Общество
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Президент поручил построить в Шахрисабзе еще 25 негосударственных дошкольных учреждений по примеру детского сада "Вундеркинд"

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Находясь с инспекционной поездкой по Кашкадарьинской области, Шавкат Мирзиёев посетил детский сад "Вундеркинд".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В дошкольном учреждении дети углубленно изучают английский язык и компьютерную грамотность.

Президент высоко оценил созданные в учреждении условия. Поручил построить в Шахрисабзе еще 25 негосударственных дошкольных учреждений по примеру данного детского сада.

Мирзиёев проинспектировал предприятие по изготовлению соков
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев осмотрел предприятие по изготовлению соков в Яккабагском районе
Мирзиёев распорядился также подарить заведующей детским садом Шахнозе Холмахматовой автомобиль отечественного производства.

По словам президента, главная цель строительства подобных учреждений — подготовить детей к школе.

Здесь же состоялась презентация программы по строительству в Кашкадарье детских садов со стороны государства и на основе государственно-частного партнерства.

Теги:
Кашкадарьинская область, Узбекистан, Образование



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