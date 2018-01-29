Делегация Узбекистана примет участие в заседании стран ШОС в Пекине

Ранее в Китае собирались военные стран ШОС, тогда представители министерств обороны государств обсудили итоги сотрудничества за 2017 год

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Делегация МИД Узбекистана примет участие в заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

AP Photo Военные стран ШОС обсуждают в Китае сотрудничество на 2018 год

Мероприятие начнется 30 января 2018 года в Пекине.

"Ожидается обсуждение хода подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС. Также предполагается рассмотреть ряд других тем повестки дня организации", — говорится в сообщении МИД республики.

Ранее в Китае собирались военные стран ШОС. Тогда представители министерств обороны государств обсудили итоги сотрудничества за 2017 год, а также организацию в КНР музыкального фестиваля военных оркестров "Труба мира" в 2018 году и проведение совместных военных учений "Мирная миссия — 2018".