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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС

Делегация Узбекистана примет участие в заседании стран ШОС в Пекине

Sputnik / Болат Шайхинов
Общество
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Ранее в Китае собирались военные стран ШОС, тогда представители министерств обороны государств обсудили итоги сотрудничества за 2017 год

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Делегация МИД Узбекистана примет участие в заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
Военные стран ШОС обсуждают в Китае сотрудничество на 2018 год
Мероприятие начнется 30 января 2018 года в Пекине.

"Ожидается обсуждение хода подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС. Также предполагается рассмотреть ряд других тем повестки дня организации", — говорится в сообщении МИД республики.

Ранее в Китае собирались военные стран ШОС. Тогда представители министерств обороны государств обсудили итоги сотрудничества за 2017 год, а также организацию в КНР музыкального фестиваля военных оркестров "Труба мира" в 2018 году и проведение совместных военных учений "Мирная миссия — 2018".

Теги:
ШОС, МИД Узбекистана



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