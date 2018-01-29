Узбекистан и Кыргызстан запустят три автобусных маршрута

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан договорились о запуске трех регулярных автобусных маршрутов, сообщает корреспондент Sputnik.

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Договоренности об этом были достигнуты в ходе узбекско-кыргызского заседания по вопросам международных автомобильных перевозок, прошедшего в Ташкенте в конце прошлой недели.

Стороны решили запустить регулярные автобусные маршруты по направлениям "Ташкент — Бишкек" (через пункты пропуска "Гишт-Куприк"/"Жибек Жолы"), "Андижан — Ош" (через пункты пропуска "Дустлик"/"Достук"), "Фергана — Ош" (через пункты пропуска "Узбекистан"/"Кызыл-Кия").

Эксперты отмечают, что автобусное сообщение между двумя странами будет крайне востребовано у населения. Это связано с тем, что Ош является не только вторым по численности городом Кыргызстана, но и местом компактного проживания этнических узбеков. Не менее популярным будет и маршрут, который свяжет обе столицы.

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Ранее кыргызская сторона также предложила открыть прямое авиасообщение между Ташкентом и Ошем.

"Нам необходимо расширять географию полетов между регионами двух стран. Особенно назрела необходимость открытия рейса между Ташкентом и Ошем. Новые транспортные маршруты позволят активизировать развитие туристического потенциала двух стран", — отмечал в декабре прошлого года на переговорах в Ташкенте министр экономики Кыргызстана Артем Новиков.